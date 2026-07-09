Разбиха склад с 50 000 вейпа без бандерол, има задържан

50 000 вейпа без бандерол в около 80 кашона откри полицията в склад в село Яна.

Има един задържан, съобщи главен комисар Николай Пелтеков, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжът е на 43 години.

Задържаното лице е съсобственик на склада, няма криминално досие, уточни главен комисар Пелтеков. Предстои и други лица да бъдат проверени за съпричастност.

По случая вече е образувано досъдебно производство.

Изясняват се произходът на стоката и начинът на разпространение и всички лица. Стойността на един вейп е между 8 и 30 евро, цената се определя по количеството вещество вътре, експертиза ще докаже стойността, посочи директорът на СДВР.

"Стойността на тези 50 000 вейпа е доста голяма", каза още Пелтеков.

По темата работят Иво Никодимов, Виолета Русенова