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Разбиха склад с 50 000 вейпа без бандерол, има задържан

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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50 000 вейпа без бандерол в около 80 кашона откри полицията в склад в село Яна.

Има един задържан, съобщи главен комисар Николай Пелтеков, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжът е на 43 години.

Задържаното лице е съсобственик на склада, няма криминално досие, уточни главен комисар Пелтеков. Предстои и други лица да бъдат проверени за съпричастност.

По случая вече е образувано досъдебно производство.

Изясняват се произходът на стоката и начинът на разпространение и всички лица. Стойността на един вейп е между 8 и 30 евро, цената се определя по количеството вещество вътре, експертиза ще докаже стойността, посочи директорът на СДВР.

"Стойността на тези 50 000 вейпа е доста голяма", каза още Пелтеков.

По темата работят Иво Никодимов, Виолета Русенова

#разбит склад #вейпове без бандерол

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