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Казусът с незаконното строителство във "Връбница": Кметът обвинява за случая подалите сигнала

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Казус с незаконно строителство и във "Връбница". След като отнеха правата на кмета на столичния район, Румен Костадинов застана пред камерата на БНТ. Той отхвърли обвиненията, че е виновен за нарушенията и заяви, че отговорност носи човекът направил случая публичен. Заместник-кметът по градско планиране на Столичната община каза, че проверките продължават, а сигналите са дадени на прокуратурата още в края на април. От "Възраждане" поискаха проверка на всички строежи в района.

Халето за строителна техника на бул. "Европа" вече било построено, когато по документи е трябвало да бъде открита строителната площадка. Според кмета на Връбница вината за това е на инж. Георгиев, които миналата седмица сигнализира за казуса.

Румен Костадинов, кмет на район "Връбница", СО: "Не го документират служителите.

Кое?

- Това, че строежът е започнал преди да има издадено разрешение за строеж.

- Защо?

- Не мога да отговоря.

- Тоест Вие казвате, че служителите са корумпирани.

- Не мога да кажа, защото се води разследване."

Според Костадинов столичният кмет му е отнел правата без разговор. От общината обаче казват, че позицията на районните кметове предразполага към злоупотреби.

арх. Любомир Георгиев, зам.-кмет по градско планиране: "Заплатите в районните администрации са ниски и постът не е атрактивен и съответно рискът някой да бъде подмамен, подхлъзнат или привлечен към друга кауза е голям."

Халето в момента не работи заради разследването. Сигнали са подадени до прокуратурата, ГДБОП и инспектората по корупция. Според Деян Николов от "Възраждане" става дума за фалшифициране на документи и виртуално строителство.

Деян Николов, общински съветник "Възраждане": "Това са десетки случаи в цялата община, кмета на Столичната община, освен че им отне правата оттук нататък трябва да издаде заповед с която да забрани достъпа до обектите, защото те не трябва бъдат в експлоатация."

Във втория казус, за който се разбра публично, става дума за ограда изградена близо до тракийска могила в село Волуяк. Оградата не е солидна и не би трябвало да е незаконна. Остава въпросът как въобще съществува частен имот толкова близко до историческо находище.

#район "Връбница" #незаконно строителство

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