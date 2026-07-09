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Педофилът, охранител в училище, остава под домашен арест

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Педофилът, работил като охрана в столично училище, остава под домашен арест. Това решиха магистратите за Мартин Карамихайлов, който беше задържан след сигнал на родители за изпратени голи снимки на малолетно момче. В "По света и у нас" ви разказахме как реабилитираният мъж успява да започне работа, въпреки че е лежал в затвора няколко пъти за издевателства над деца.

42-годишният Мартин Карамихайлов беше доведен с белезници в съдебната зала. Делото се гледа при закрити врата, тъй като разследването обхваща чувствителна информация свързана с непълнолетен ученик. На излизане обвиняемият запази мълчание.

Карамихайлов е обвинен за разпространение на порнографски материал на ученик от столично училище, в което мъжът бил охранител. В хода на разследването са намерени и три флашки с порнографско съдържание. Защитата отрича.

Илия Петков, адвокат: "Той е изпратил една негова снимка обвиняемия на това лице. Нищо повече. Той е гол на снимката. Ние не оспорваме това, че го е направил."

Карамихайлов има няколко присъди за блудство с малолетни момчета. През 2010 г. е задържан в Силистра. В жилището му тогава полицаите откриват отново снимки на голи момчета, някои от тях вързани с белезници с насочен пистолет. Юни миналата година мъжът е реабилитиран. Тогава Софийският градски съд посочва, че е показал добро поведение, а изтърпяното наказание го е превъзпитало. Така той успява да си извади документи и да започне работа в училище.

Илия Петков, адвокат: "Аз съм убеден, че той се е оправил и оттук нататък още по-добре ще се поправя и няма да върши никакви други такива неща. Той въобще не е мислил, че върши престъпление."

Правосъдният министър сезира ВСС с искане за извънредна проверка на реабилитацията. Тя трябва да установи дали са спазени всички процесуални изисквания.

#охранител в училище #осъден за педофилия

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