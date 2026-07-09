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До дни Стоян Мавродиев ще бъде предаден на съдебните власти у нас

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Сърбия разреши екстрадицията на Стоян Мавродиев. До няколко дни издирваният бивш шеф на Българската банка за развитие ще бъде предаден на съдебните власти у нас.

Решението е взето от съда в служебно заседание, след като Стоян Мавродиев още дни след задържането си е подал молба, с която декларира съгласието и желанието си да бъде предаден на българските власти. Сръбският правосъден министър веднага е одобрил съдебното разрешение и сега предстои последният етап, а именно двете страни да уговорят кога и къде Мавродиев ще бъде предаден.

Иван Демерджиев, министър на вътлешните работи: "Разрешена е екстрадицията, при това по облечкчена процедура. Създали сме и необходимите условия, разговарях с отговорните за това, да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи Стоян Мавродиев."

Емануил Йорданов, адвокат на Стоян Мавродиев: "На първо място трябва да се види дали прокуратурата или ще определи някоя друга, която да е адекватна на факта, че той се връща по собствено желание в България. След това вече трябва да продължи досъдебното производство и ако към настоящия момент е събрана по-голямата част от доказателствата, би трябвало делото в кратки срокове да влезе в съда."

Мавродиев е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с Румен Гайтански. По това дело обвиняеми са още самият Гайтански и управителят на дружеството, получило кредита. При разследването стана ясно, че 30 милиона лева от кредита са преведи на друга фирма, която пък е изплатила дълг на ТЕЦ Варна, който по това време е собственост на Ахмед Доган.

#Стоян Мавродиев #екстрадиция

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