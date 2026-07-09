Богдан Богданов, ПП: Не може да теглим нов дълг, без да е ясно за какво ще бъдат похарчени парите

Проектът на Бюджет 2026 вече се разглежда в парламентарните комисии, но според бившия министър на икономиката Богдан Богданов остава неясно как държавата възнамерява да овладее разходите и да увеличи приходите. В студиото на "Още от деня" той заяви, че предложения бюджет съдържа редица необосновани разходи, които според него могат да доведат до по-висок дефицит и ново увеличение на държавния дълг.

Според Богданов основният проблем е рязкото увеличение на капиталовите разходи:

"Разходите не виждаме да се овладяват. Напротив – виждаме много разходи, за които няма обяснение за какво ще бъдат направени. Един от основните проблеми е значителният ръст на капиталовите разходи. Миналата година твърдяхме, че заложените 8 милиарда евро няма да бъдат изпълнени и това се случи – реализирани бяха около 6 милиарда. Сега в бюджета се предвиждат близо 9,3 милиарда. Питаме за какво и как ще бъдат изразходвани тези средства, след като до края на годината остават само пет месеца, а има проекти без проектна готовност."

По думите му в бюджета има средства за проекти, които все още не могат да бъдат реализирани:

"В едно от приложенията към бюджета има близо 50 милиона евро за Министерството на отбраната за проекти без проектна готовност. Нашият въпрос е защо се предвиждат средства, които ще бъдат покривани с нов дълг, за проекти, които не са готови."

Бившият министър смята, че само чрез ограничаване на част от разходите България може да избегне процедура по свръхдефицит:

"Другият голям проблем е ръстът на разходите за издръжка в администрацията. Ако ограничим капиталовите разходи, които най-вероятно няма да бъдат изпълнени, и разходите за издръжка, е абсолютно възможно да останем в рамките на 3% дефицит. Така няма да бъдем поставени под процедура за свръхдефицит, което със сигурност ще има негативен ефект върху инвестиционния потенциал на България."

Богданов отхвърли тезата на управляващите, че голяма част от средствата са наследени от предишни управления:

"Разходите за издръжка и капиталови разходи се залагат сега – от настоящото управление. Те не са били заложени преди. Не е вярно и твърдението, че това са неизвестни разходи. Заместник-министрите Росица Велкова и Людмила Петкова са били в Министерството на финансите и преди, а госпожа Велкова е отговаряла именно за държавните разходи. Всяка една фактура е минавала през тях. Няма как да не са знаели за тези разходи."

Той призова всички проекти, които предстои да бъдат финансирани, да бъдат изрично записани в бюджета:

"Ако има важни проекти, нека бъдат записани в бюджета и гласувани от Народното събрание. Управляващите имат мнозинство. Отказът им да го направят показва, че прозрачност в харченето няма да има."

Според Богданов притеснения буди не само размерът на новия държавен дълг, но и липсата на яснота за неговото предназначение:

"Не можеш да теглиш дълг, преди да знаеш за какво ще бъдат похарчени тези пари. Лихвите вече достигат близо 4,6%. Ако преди няколко години държавата плащаше около 500 милиона за лихви, сега говорим за удвояване на тази сума. След като всички граждани ще плащат тези лихви, те имат право да знаят за какво ще бъдат изразходвани средствата."

По темата за газовия договор с "Боташ" Богданов заяви, че обявеното "замразяване" не решава проблема:

"Всеки ден този договор продължава да струва на държавата по около 500 хиляди долара. Ако договорът е толкова добър, както твърдяха неговите защитници, защо се замразява? Защо не се предоговори? Ако тогава ситуацията е била толкова критична, защо договорът беше подписан за 13 години, а не за две?"

Според него високите такси правят договора неизгоден и затова по време на управлението на кабинета "Денков" са били правени опити за неговото предоговаряне:

"Таксите, които плащаме, са в пъти по-високи от тези по гръцката връзка и по договора с Азербайджан. Именно затова се опитахме нееднократно да предоговорим условията с турската страна."

Богдан Богданов коментира и проекта с германската компания "Райнметал", като подчерта, че подкрепя подобна инвестиция, но настоява за пълна яснота около параметрите ѝ:

"Това е изключително важна инвестиция за България и едно партньорство с "Райнметал" трябва да бъде структурирано по взаимноизгоден начин. Това, което научихме, е, че са платени около 43 милиона евро, без да знаем на какво основание. Не знаем каква е общата стойност на проекта, какво точно ще се строи и защо сумите постоянно се променят."

Богданов заяви още, че парламентарната група на "Продължаваме Промяната" ще настоява всички документи по проекта да бъдат представени в Народното събрание.

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