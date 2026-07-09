Аруна от Аржентина с първа награда от конкурса "Любка Рондова"

Осемгодишната Аруна Мира измина хиляди километри, за да се срещне за първи път с България.
Момичето от Аржентина все още не говори български език, но вече пее на езика на предците си и печели първа награда в конкурса по пеене "Любка Рондова". Посещението ѝ е част от инициативата "Първа среща с България", организирана от Изпълнителната агенция за българите в чужбина.
Аруна Мира: "Пея български песни от вече три години. Първата песен, кято научих е "Лаленце". За българския фолклор в Аржентина мислят, че е прекрасен. Като порасна голяма искам да бъда певица."