Аруна от Аржентина с първа награда от конкурса "Любка Рондова"

Осемгодишната Аруна Мира измина хиляди километри, за да се срещне за първи път с България.

Момичето от Аржентина все още не говори български език, но вече пее на езика на предците си и печели първа награда в конкурса по пеене "Любка Рондова". Посещението ѝ е част от инициативата "Първа среща с България", организирана от Изпълнителната агенция за българите в чужбина.