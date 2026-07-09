Договорът с "Райнметал" под въпрос: Според управляващите има проблем с финансирането на проекта

Управляващите ще ревизират подписаните с "Райнметал" спогодби. Това стана ясно от изслушване на министъра на икономиката пред ресорната комисия. Според него има проблем с финансирането на проекта и ще трябва да се търсят средства. В края на миналата година стана ясно, че германският концерн ще изгради завод за боеприпаси и барут у нас за един милиард евро като ще бъдат разкрити нови 1000 работни места. България тогава пое ангажимент да инвестира около 420 милиона евро, които трябваше да бъдат осигурени от програмата SAFE. А докато преговорите с компанията вървяха се развиваше и спор между Бойко Борисов и Румен Радев кой е успял да привлече германския инвеститор.

Девет месеца след подписването на спогодбата с "Райнметал" от кабинета "Желязков", настоящият реши да направи цялостна ревизия на основните параметри.

Александър Пулев – вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: "Не е изцяло защитен българският интерес. И сме се съгласили на почти всичко, без да се опитаме да въведем определени изисквания - да се намалят определени лицензионни плащания към Райнметал, да се изискват като някаква част от цялостната верига на доставките да участват там и български поддоставчици."

Според Александър Пулев Германия е наш основен партньор, но има проблем с финансирането на проекта. От началото на преговорите е обявено, че ще се използват пари по механизма SAFE.

Александър Пулев – вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: "Оказва се, че много малка част от този ресурс всъщност може да се използва за изграждане на производствени мощности, не повече от 10-15%, което би било крайно недостатъчно в случая, в който се изисква около 400 милиона участие като минимум на българската държава. Към момента ще бъде много трудно да се финансира по тази форма този проект. Трябва да се търси някаква друга банкируема структура с активиране потенциално на нови средства от Европа, трансформиране на програми."

ГЕРБ-СДС увериха: кабинетът "Желязков" е заложил необходимите средства в проектобюджета си.

Теменужка Петкова – депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Колегите от "Прогресивна България" също са заложили в средносрочната бюджетна прогноза за 2026 година 47 милиона евро по отношение на дружеството Иганово. Те са длъжни да намерят необходимия ресурс. Ако този проект се провали, виновни ще бъдат те."

От "Демократична България" се усъмниха в саботаж.

Ивайло Мирчев – депутат от ПГ на ДБ: "Не трябва да имате съмнение, този завод ще отиде в съседна страна много бързо, тогава, когато ние го откажем. Още повече, когато той е с гарантирана печалба. И много важното с изключително важни снаряди, с изключително важни боеприпаси за българската армия, за източния фланг на НАТО."

"Възраждане" призова да се чуе гласът на хората.

Кръстьо Врачев – депутат от ПГ на "Възраждане": "Производството на барут и експлозиви носи огромни рискове. България няма да стане по-силна, ако индустриализираме Розовата долина с барут срещу волята на нейните жители."

А местните са разделени:

– Това би дало възможност за откриване на такива работни места и в по-дългосрочен план работа за хората. – Това са пълни отрови. Достатъчно сме отровени, че да ни тровят още. Притеснява ме бъдещето на нашите деца.

Преди два дни Пловдивският административен съд окончателно отмени решението на Общинския съвет в Карлово за провеждането на местен референдум за завода.