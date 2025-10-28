БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Българската държава и германският технологичен концерн "Райнметал" обявиха официално началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси.

На церемония в Министерския съвет под договора подписите си положиха главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер и директорът на отдел "Оръжия и боеприпаси" на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора подписа изпълнителният директор на ВМЗ – Сопот Иван Гецов.

На церемонията присъстваха премиерът Росен Желязков, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов. Лидерът на ГЕРБ и председател на ПГ на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов също присъства на подписването. Присъства също посланикът на Германия в България Ирене Планк.

По-рано днес Бойко Борисов посрещна ръководството на "Райнметал" при пристигането им на столичното летище и благодари на представителите на германския концерн за съвместната работа.

От Министерския съвет съобщиха, че проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда, посочиха от кабинета.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ – Сопот, посочват още от правителството.

#"Райнметал" #подписване на договор #ВМЗ-Сопот #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
1
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
2
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
3
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
4
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
5
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
6
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
3
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
4
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Бизнес

Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: Експерти предупреждават за хаос в сметките за парно
Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: Експерти предупреждават за хаос в сметките за парно
Рекордни продажби на нови и стари автомобили в страната Рекордни продажби на нови и стари автомобили в страната
Чете се за: 02:12 мин.
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове
6111
Чете се за: 02:55 мин.
Ще има ли бензин след санкциите на Тръмп? Ще има ли бензин след санкциите на Тръмп?
Чете се за: 02:42 мин.
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго от април 2026 г. Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго от април 2026 г.
6075
Чете се за: 03:00 мин.
Санкциите срещу руски компании: Как ще се отразят на пазара на горива в България? Санкциите срещу руски компании: Как ще се отразят на пазара на горива в България?
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция? Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция?
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Еврото в България: Запознаха хората в Хаджидимово с прехода към новата валута и как да избягват злоупотреби Еврото в България: Запознаха хората в Хаджидимово с прехода към новата валута и как да избягват злоупотреби
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: Експерти...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Тръмп и японският премиер подписаха две споразумения
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Ураганът "Мелиса": Ветрове със скорост 280 км/ч ще ударят...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ