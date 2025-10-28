Преходът към еврото: НАП и КЗП с разяснителна кампания в Дулово

Почти два месеца преди приемането на еврото у нас, много от хората в по-малките населени места са притеснени за спестяванията си, а търговците се страхуват да не бъдат измамени с фалшиви евро банкноти. За да стане по-плавен преходът към единната европейска валута и да отговорят на въпросите на гражданите, с тях в Дулово се срещнаха служители на НАП и на Комисията за защита на потребителите.

Търговците в Дулово превантивно се снабдяват с машини за броене на пари и разпознаване на фалшиви банкноти. Някои вече са били измамени.

Юсуф Юсуф: „50 лева. Не знам как да ги разпознаем, при нас нямаме машинка.“ Мария Маринова, КЗП - Силистра: „Има си специални знаци по банкнотите, които във всяка банка информират гражданите, има си специални машини, с които търговците могат да се снабдят, защото в този процес няма как всяка една банкнота да бъде разглеждана по отделно и съответно ще забави целия процес в търговията.“

Търговският процес се забавил и при Гергана Лазарова, която е собственик на магазин за дрехи, заради двойното изписване на цените на стоките в евро и лева.

Гергана Лазарова: „Трябва да затворя магазина и вечер да стоя, за да си опиша стоката, защото при евентуална проверка съм нарушител. Не смятам, че са ощетени клиентите, когато не е описано в евро и лева, всеки може да си обърне. Никой търговец няма да застане срещу клиента с цел да го излъже. Има касов апарат, на който се показва стойността на стоката.“ Гюлсер Мехмед: „Всичко ни притеснява – какъв ще е курсът, както казват, че ще се равнява уж на оригинален, а какво ще стане никой не знае.“

Преизчисляването от левове в евро ще се извършва по фиксирания курс 1,95583, припомнят от Комисията за защита на потребителите.