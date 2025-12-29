Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от 20 точки

Доналд Тръмп и Володимир Зеленски заявиха, че е постигнат напредък за прекратяването на войната в Украйна.



След срещата им в имението на президента на Съединените щати в "Мар-а-Лаго" двамата лидери определиха преговорите като "страхотни". Тръмп призна, че има един или два трънливи въпроса за разрешаване, докато Зеленски обяви, че по 90 процента от точките в мирния план е постигнато съгласие.

Американски и украински представители ще се срещнат тази седмица, съобщи още Зеленски. Срещата между президентите на Съединените щати и Украйна продължи два часа и половина. Няколко часа преди нея Тръмп проведе телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин, продължил също два часа и половина, определяйки го като много продуктивен.