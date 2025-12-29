БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от 20 точки

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Чете се за: 02:27 мин.
По света
"Имах отличен телефонен разговор с президента Путин, който продължи над два часа", съобщи американския президент

тръмп срещата зеленски доближаваме сделка русия украйна
Снимка: АП/БТА
Доналд Тръмп и Володимир Зеленски заявиха, че е постигнат напредък за прекратяването на войната в Украйна.

След срещата им в имението на президента на Съединените щати в "Мар-а-Лаго" двамата лидери определиха преговорите като "страхотни". Тръмп призна, че има един или два трънливи въпроса за разрешаване, докато Зеленски обяви, че по 90 процента от точките в мирния план е постигнато съгласие.

Американски и украински представители ще се срещнат тази седмица, съобщи още Зеленски. Срещата между президентите на Съединените щати и Украйна продължи два часа и половина. Няколко часа преди нея Тръмп проведе телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин, продължил също два часа и половина, определяйки го като много продуктивен.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Проведохме страхотна среща. Обсъдихме много неща. Имах отличен телефонен разговор с президента Путин, който продължи над два часа. Дискутирахме много въпроси и мисля, че се приближаваме много, може би сме много близо. С президента Зеленски току-що говорихме с европейски лидери, с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Постигнахме голям напредък за прекратяването на тази война, която със сигурност е най-смъртоносната от Втората световна война".

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Обсъдихме всички аспекти от плана за мир. Имаме 90% съгласие по плана от 20 точки. Гаранциите за сигурност за Украйна са готови 100 процента. Нашите екипи ще продължат да работят, за да финализират всички обсъдени въпроси. С президента Тръмп се съгласихме той да бъде домакин, вероятно във Вашингтон, на среща с европейски лидери и украинска делегация през януари".

#среща Тръмп-Зеленски #Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Владимир Путин

