В Русия днес годишнината от началото на войната беше белязано с обвинения към Украйна за саботаж на мирния процес.

Москва обвини Украйна, че се опитва да се сдобие с ядрени оръжия с помощта на Великобритания и Франция. В реч пред ФСБ руският президент Владимир Путин нареди мерки срещу украинските нападения срещу енергийна и транспортна инфраструктура, които по думите му са с помощта на западните служби. Руското външно министерство предупреди за риск от пряк военен сблъсък между ядрени сили с тежки последици.