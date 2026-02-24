БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Специално пред БНТ: Николай Младенов за...
Чете се за: 13:35 мин.
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 03:02 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

Годишнината от войната: Русия с обвинения към Украйна за саботаж на мирния процес

По света
Снимка: БТА
В Русия днес годишнината от началото на войната беше белязано с обвинения към Украйна за саботаж на мирния процес.

Москва обвини Украйна, че се опитва да се сдобие с ядрени оръжия с помощта на Великобритания и Франция. В реч пред ФСБ руският президент Владимир Путин нареди мерки срещу украинските нападения срещу енергийна и транспортна инфраструктура, които по думите му са с помощта на западните служби. Руското външно министерство предупреди за риск от пряк военен сблъсък между ядрени сили с тежки последици.

Владимир Путин - президент на Русия: "Говорят за евентуални удари по нашите газопроводи под Черно море, по-конкретно т. нар. "Турски поток" и "Син поток". Не могат да се успокоят. Отчаяно искат да унищожат мирния дипломатически процес. Опитват се да провокират инцидент, който да провали всичко, което така внимателно беше постигнато по пътя на преговорите."

#войната в Украйна #Владимир Путин

