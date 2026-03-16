БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да охранява Ормузкия проток?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:35 мин.
Запази

Засега нито една държава не е потвърдила участие

Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да охранява Ормузкия проток?
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп отново предизвика НАТО. В интервю за "Файненшъл таймс" той предупреди, че ако съюзниците на Съединените щати от Алианса не помагат в охраната на Ормузкия проток, това "ще бъде много лошо за бъдещето на Пакта". Засега нито една страна не е потвърдила, че ще се включи в ескортирането на кораби в протока.

Създаване на международни "патрули" на Ормузкия проток - това предвижда планът на американския президент Доналд Тръмп за овладяване на петролната криза. Той заяви, че се е свързал със седем държави за подкрепа, но отказа да ги назове.

По-рано в социалната си мрежа той изрази надежда, че Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания ще участват в охраната на морския път.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Настоявам тези страни да се включват и да защитят собствената си територия. Защото това е мястото, откъдето получавате енергията си."

На въпрос каква помощ очакват САЩ пред "Файненшъл таймс" Доналд Тръмп заяви: "каквото е необходимо". Според него европейските страни трябва да изпратят миночистачи, както и други военни средства, които да противодействат на иранските дронове и мини.

Засега обаче нито една държава не е потвърдила участие. Британският премиер Кир Стармър заявява, че страната му води разговори със съюзници за Ормузкия поток, но според него мисията не трябва да бъде натовска.

Киър Стармър, премиер на Великобритания : "Нашият приоритет е националният ни интерес. През целия конфликт целите не са много последователи и ясни. Първо - да защитим британските граждани в региона. Второ - докато защитаваме себе си и съюзниците си - да не бъдем въвлечени в по-широка война."

Гърция отказва да се включи във военна операция в Ормузкия проход. Франция не е отговорила директно на призива на Тръмп. Френският президент Еманюел Макрон по-рано заяви, че френският флот може да ескортира корабите, но само ако конфликтът се стабилизира.

Германия също отказва военно участие.

Борис Писториус, министър на отбраната на Германия : "Не започваме тази война. Какво очаква Доналд Тръмп да постигне с две европейски фрегати в Ормузкия поток, който мощният американски флот не може да постигне там сам? Това е въпросът, който задавам!"

Директно не е отговорил и Китай. В интервюто за "Файненшъл таймс" Доналд Тръмп предупреди, че ако няма отговор от Пекин, може да отмени срещата си с китайския президент, която трябва да се проведе след две седмици.

Доналд Тръмп, президент на САЩ : "Мисля, че Китай също трябва да помогне, защото Китай получава 90% от петрола си през протока."

Австралия обяви, че няма да изпрати военни кораби в Ормузкия поток. Засега Южна Корея не поема достатъчно ангажимент. В линията на пацифистката си политика, Япония заяви, че не планира да изпрати военни кораби.

Доналд Тръмп, президент на САЩ : "Някои държави са много ентусиазирани, други - не. На някои сме помагали в продължение на годината. Защитавахме ги, а сега не са ентусиазирани. Нивото на ентусиазма за мен е много важно."

През последните дни Иран е допуснал кораба, за да премине през няколко протока - два индийски танкера, един пакистански и един турски кораб.

#Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #ормузки проток

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ