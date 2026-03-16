Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток
Иран предупреди Румъния, че ще реагира политически и законово, ако страната позволи на Съединените щати да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран.
Съобщението е на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи. По думите му подобен ход би бил неприемлив съгласно международното право и би довел до международна отговорност на Румъния.
На 11 март румънският парламент одобри искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Тогава президентът Никушор Дан подчерта, че това оборудване е строго отбранително и ще бъде разположено въз основа на стратегическото партньорство.