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Александър Пулев: Има шокиращи данни за нарушения на икономически и търговски практики

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Шокиращи данни за нарушения на добрите икономически и търговски практики, включително авансови плащания до 100% и договори без реално изпълнение. Това каза в "Денят започва с Георги Любенов" вицепремиерът Александър Пулев. По думите му предстои представяне на информация за „корупционни и скандални схеми“, случвали се през последните години, като има и „сериозни съмнения за корупция“ в ключови икономически структури.

Вицепремиерът очерта и визията на правителството, като акцентира върху реформаторските цели.

„Имаме едно правителство, което има всичката нужна реформаторска воля и енергия да се справи с всичките кризи и предизвикателства. Разбира се подготвили сме цялостна реформа, която да подкрепи държавата, ускори икономическия растеж, но трябва да се справим на първо място с тежкото наследство, което ни беше оставено от предишните управляващи.“

По думите му кабинетът не търси оправдания, а ясна изходна база за работа.

„Ние не искаме да се оправдаваме, но искаме да знаем стартиращата базата, на която да започнем да градим с всички конструктивни политики и реформи, които вече сме задвижили.“

Пулев разкри, че първите действия в министерството са били насочени към финансов контрол, като е спрял всички плащания по договори по обществени поръчки в министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Той допълни, че предстои публично представяне на събраната информация.

„Има там вече достатъчно информация, за да направим след няколко дни смислен брифинг. Аз ще съм готов заедно с екипа да разкрия всички корупционни и скандални схеми, които са се случвали през последните години. Има неща, които наистина са шокиращи, има неща, които са свързани с потъпкване на всички добри икономически и търговски практики като авансиране до 100% плащания на договори, индексация на аванси срещу, които нищо не е получено, имаме много сериозни съмнения за корупция в големите структури, определящи икономиката.“

Пулев уточни, че това е само първата стъпка от по-широк план за действия. Втората е предприемане на действия, за да има резултат, обясни още той.

Вицепремиерът коментира и работата по структурите в рамките на ДКК, като посочи, че е търсил баланс между ново ръководство и съществуващ капацитет. По думите му първоначалните оценки за състоянието на структурите са били противоречиви.

„Имахме сигнали от търговски контрагенти, от хора, които са свързани със структурите, които ни дадоха обратна визия за състоянието на дружествата и съответно аз нямам друг избор освен да заздравя съветите на директорите, да намеря хора, които имат нужния сплав между силен международен и административен опит.“

В тази рамка той коментира и назначението на Росен Христов, като подчерта ролята му в съвета на директорите и неговия опит в преструктуриране на дружества.

"Той прие предизвикателството на тази роля. И прие тази роля в голяма степен като жест и реверанс към нашето управление. Той ще работи за 1770 евро, тоест 10 пъти под тази стойност, която беше обявена публично. Имахме там изказвания на народни представители, които буквално за 30 секунди изрекоха 3 лъжи. Искам тук да използвам тази платформа да ви кажа, че заплатите в ДКК на ниво съвет на директорите са нормализирани. И очаквам аз там хората да имат силната мотивация да преструктурират дружеството, за да могат да заработят икономическите процеси в страната. Те не са дошли там, за да бъдат на държавна хранилка.“

Вицепремиерът заяви, че отпадането на идеята за покупка на ракети за 1 млрд. евро е свързано с оценката за тежкото състояние на публичните финанси и необходимостта от фискална консолидация, като подчерта, че социалните разходи и данъците няма да бъдат пипани, а се залага на ограничаване на разходите и структурни реформи, докато се обсъжда и възможност за умерено теглене на дълг при ясни правила.

Той допълни, че „дългът не е мръсна дума“, ако се използва за реформи и инвестиции, и посочи, че в миналото подобни средства често са били използвани неефективно, включително за политически цели, докато сега целта е стабилизиране на икономиката в съответствие с европейските изисквания.

Вижте целия разговор с вицепремиера Александър Пулев във видеото.

# Александър Пулев #вицепремиер

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