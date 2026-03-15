Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток

Иран призова държавите да избягват действия, които могат да разширят войната в Близкия изток. Изявлението идва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова военноморските сили на други страни да се включат в защитата на световните петролни доставки, преминаващи през Ормузкия проток. Тръмп назова поименно Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания. Според "Файненшъл таймс", министрите на външните работи на ЕС ще обсъдят потенциалното разширяване на военноморската мисия на ЕС АСПИД в Ормузкия проток.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "САЩ победиха и напълно унищожиха Иран, както военно, така и икономически , но страните по света, които получават петрол през Ормузкия проток, трябва да се погрижат за този маршрут и ние ще помогнем – МНОГО! САЩ също ще координират действията си с тези страни, така че всичко да върви бързо, гладко и добре. Това винаги е трябвало да бъде екипно усилие и сега ще бъде – то ще обедини света към хармония, сигурност и вечен мир!"

Лондон заяви, че обсъжда "редица варианти" за осигуряване на безопасността на корабоплаването.

Ед Милибанд, министър на енергетиката на Великобритания: "Искаме да работим със съюзниците си, за да се стремим към повторно отваряне на протока."

Южна Корея съобщи, че ще разгледа внимателно призивите на Тръмп. Франция отхвърли искането му.

Ирански военен анализатор заяви, че страните от региона биха могли да работят заедно за безопасността на Ормузкия проток, без военна намеса на западните сили.

Хосейн Канани Могадам, военен анализатор и бивш командир в Корпуса на стражите на Ислямската революция: "Винаги сме вярвали, че сигурността на Персийския залив е колективен въпрос за сигурността. Ако Съединените щати и страните, които са тук заради собствените си интереси, си тръгнат, ние лесно можем сами да гарантираме сигурността. Ако всички американски сили влязат в Ормузкия проток, бихме могли лесно да ги ударим и неутрализираме от собствената си територия."

Техеран призова държавите да избягват действия, които могат да разширят войната в Близкия изток. Конфликтът ще приключи само когато Иран е „сигурен“, че не може да се повтори, предупреди иранският външен министър Абас Арагчи. В същото време Техеран обяви Украйна за легитимна цел.

Ебрахим Азизи, председател на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент: "Като предоставя подкрепа с дронове на Израел, Украйна на практика се въвлече във войната и съгласно член 51 от Устава на ООН, превърна цялата си територия в легитимна цел за Иран."

Член 51 от Хартата на ООН признава неотменимото право на държавите на индивидуална или колективна самоотбрана при въоръжено нападение. В отговор, украинското външно министерство нарече заплахата на Иран "абсурдна".

Израелската армия разшири мащаба на ударите в западен и централен Иран и унищожи изстрелваща клетка за безпилотни летателни апарати. Тел Авив порази и ирански център за космически изследвания в Техеран и телекомуникационен комплекс. Премиерът Бенямин Нетаняху опроверга с видео слуховете, че е убит.

Ирански дрон е ударил централата на израелската полиция, нейните специални части и центрове за сигурност, съобщи иранската армия. При ирански ракетен удар в Тел Авив има материални щети.

Шломи Шлезингер, началник на полицията в Тел Авив: "Винаги претъпкани места. Те винаги са насочени към претъпкани места, пълни с хора,в големите градове."

Израел отрече да планира директни преговори с Ливан в близките дни, противно на медийни твърдения.

Разселените във вътрешността на страната вече са над 700 000 души. Жертвите на двуседмичните израелски атаки в Ливан са 850 души.