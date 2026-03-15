Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток

Иран е готов да преговаря за прекратяване на войната, но Вашингтон засега не е склонен на сделка, тъй като предложените условия „не са достатъчно добри“. В почти 30-минутно телефонно интервю за „Ен Би Си Нюз“ Тръмп съобщи, че води разговори с други държави за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток.

И тази нощ продължи размяната на удари между Израел и Иран. Посолството на Съединените щати в Багдад призова американските граждани да напуснат Ирак незабавно след серия атаки срещу американски цели в страната. Саудитска Арабия, Обединените Арабски емирства, Катар и Кувейт съобщиха, че са прихванали ирански ракети и дронове.

Много държави, които са засегнати от затварянето на Ормузкия проток, ще изпратят военни кораби, съвместно със Съединените щати, за да се гарантира безопасността на корабоплаването. Това очакване сподели в социалната си мрежа Доналд Тръмп.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Надявам се, че Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и много други, които са засегнати от това изкуствено ограничение, ще изпратят кораби в региона, така че Ормузкият проток да не бъде повече заплаха от една напълно обезглавена нация. Междувременно САЩ ще бомбардират безмилостно бреговата линия и ще продължат да потапят лодки и кораби. По един или друг начин скоро ще направим Ормузкия проток отново ОТВОРЕН, БЕЗОПАСЕН И СВОБОДЕН".

Великобритания обсъжда със съюзниците и партньорите си редица възможности за сигурността на корабоплаването в региона, заяви говорител на Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

Няма отговор от Франция, която по-рано потвърди, че няма промяна в позицията ѝ и нейният самолетоносач остава в източното Средиземноморие.

Южна Корея внимателно ще проучи призива на американския президент.

Китай призова за незабавно прекратяване на военните действия, но засега не дава отговор.

Един от най-близките съюзници на Вашингтон - Япония, също не е излязла с официална позиция.

Техеран твърди, че Ормузкият проток е затворен само вражески кораби и танкери.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Останалите са свободни да преминават. Разбира се, много от тях предпочитат да не го правят от съображения за сигурност. Но това няма нищо общо с нас. В същото време има много танкери и кораби, които преминават през Ормузкия проток. Мога да кажа, че той не е затворен. Затворен е само за американски и израелски кораби и танкери".

Иранският външен министър Абас Арагчи коментира твърденията за състоянието на новия върховен лидер на Иран - по думите му, Моджтаба Хаменей изпълнява задълженията си и много скоро ще стане ясно, че няма проблем при него.

Междувременно в Иран се разпространяват слухове за смъртта на израелския премиер Бенямин Нетаняху. В социалните мрежи има твърдения, че последните му снимки и изказвания са създадени с изкуствен интелект. На този фон полуофициалната иранска информационна агенция "Мехр" съобщи, че иранските сили са заявили, че ще продължат да преследват Нетаняху, докато не го ликвидират.

Украйна също се превърна в мишена на Иран. В публикация в Екс председателят на парламентарната комисия по национална сигурност и външна политика Ебрахим Азизи заяви, че като предоставя подкрепа на Израел в борбата с дронове, Украйна "фактически се е включила във войната". Киев определи заплахата като абсурдна.