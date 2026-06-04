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Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде предаден на българските власти

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Чете се за: 04:35 мин.
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Единственият политическият коментар дойде от "Да, България"

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Новината, че бившият шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев е задържан в Белград, беше потвърдена и от вътрешния министър, и от прокуратурата. Мавродиев се издирва от 2024 година по обвинение за присвояването на 150 милиона лева от Българската банка за развитие заради отпускането на необезпечен кредит.

Стоян Мавродиев е задържан за 18 дни. Това е срокът, в който българската прокуратура трябва да изпрати Искане за екстрадиция с необходимите доказателства до сръбските власти. В Сърбия въпросът ще се решава на две съдебни инстанции – първо от Основния съд в Белград, а след това и от Апелативния съд. Крайната дума дали Мавродиев ще бъде екстрадиран у нас е на правосъдния министър в Сърбия.

Бившият шеф на Българската банка за развитие се издирва от средата на август 2024 когато се разбра, че е напуснал страната в посока Гърция. От там е преминал към Република Северна Македония, а след това е отлетял към Дубай. През декември 2024 година беше издадена Европейска заповед за арест и след като е засечена информация за негово пътуване към Европа, именно на основание на тази заповед е задържан в Белград.

По неофициална информация Стоян Мавродиев е задържан в сръбската столица вчера. Според наши източници, службите са проследили резервационни данни и са установили, че Мавродиев планира пътуване от Дубай към Белград. Така сръбските полицейски служби са предупредени, че предстои неговото пристигане в сръбската столица.

Вътрешният министър Иван Демерджиев написа в социалната мрежа, че когато държавата работи резултатите идват. И допълни, че няма хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. От прокуратурата официално съобщиха, че са уведомени за задържането и се подготвя искането за екстрадицията му от Сърбия у нас.

Единственият политическият коментар дойде от "Да, България".

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": "Очевидно много закъсняло. Той се издирва от 2024 година. Ние включително сме подавали сигнали докато той не беше издирван, преди 2020 година, когато беше верен на модела "Пеевски – Борисов".

снимка: БТА

Стоян Мавродиев е шеф на Българската банка за развитие от 2017 до 2020 година, когато е освободен след скандал с отпуснат кредит. През лятото на 2024 година беше привлечен като обвиняем за отпускането на друг кредит от 150 милиона лева на фирма, свързана с Румен Гайтански. Тогава стана ясно, че 20% от кредита, получателят веднага е превел на друга банка, за да изплати задължение на "Топлофикация Варна", която по това време е собственост на Ахмед Доган.

По това разследване освен Мавродиев, обвиняеми са още Румен Гайтански и управителят на фирмата – получател на парите Иван Георгиев. Гайтански също беше задържан, но след това освободен под гаранция от 250 000 лева. Разследването установи, че кредитът е гарантиран със собствеността на "Пътстройинженеринг". След като спира погасяването ББР продава акциите на фирмата, но придобива от тях едва 3,6 милиона лева. Така щетата за банката се оказва 146 милиона и 600 хиляди лева.

Автори: Иво Никодимов, Милена Кирова

#шеф на ББР #кредит от ББР #ББР #Българска банка за развитие #Стоян Мавродиев

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