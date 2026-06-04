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Продължават протестите в Албания заради строителство на курорт от компанията на Джаред Къшнър

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 02:42 мин.
По света
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Строежът е в близост до защитената зона "Вьоса-Нарта"

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Четвърти ден протести и сблъсъци в Албания заради плановете за строеж на луксозен курорт на необитаем остров и няколко хиляди декара девствени плажове по Адриатическото крайбрежие на страната. Проектът на стойност почти 1,5 мллд. евро се ръководи от инвеститорска компания на зетя на американският президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър.

Багери и бетоновози върху дюните в непосредствена близост до защитената зона "Вьоса-Нарта" – влажна зона северно от Вльора, дом на фламинго, тюлени и гнездови територии на морски костенурки. Еколозите са изправени на нокти.

Йони Ворпси, еколог в "Защита и опазване на природната среда в Албания": "Планират да вдигнат тук големи сгради, големи жилищни комплекси. На няколко километра земя - местообитание на диви животни - ще построят нов град. Първоначално обявиха 10 000 апартамента, но според последните данни броят им е дори по-голям. Така че вече няма да имаме защитена зона – делтата на река Вьоса се унищожава напълно."

Местните хора започват протести на мястото на планирания курорт - замерят с камъни охраната и се опитват да премахнат загражденията.

Напрежението се прехвърли и в столицата Тирана, където хиляди хора излизат вечер с настояване проекта да бъде спрян. Снощи протестиращите влязоха в сблъсъци с полицията, която използва водно оръдие.

Специалната прокуратура за борба с корупцията започна разследване на спорни промени в статута и собствеността върху земите, които са отворили пътя за строителството на курорта.

снимки: БТА

Премиерът Еди Рама обаче отрече проектът да навлиза в защитената зона, и заяви:

Еди Рама, министър-председател на Албания: "Няма никаква вероятност тази инвестиция да бъде прекратена, докато аз съм тук."

Отговорът на протестиращите не закъсня.

"Оставка, оставка и само оставка!"

Инвестиционната фирма на Джаред Къшнър вече се отказа от мащабен проект за луксозен комплекс на мястото на бившия генерален щаб на югославските въоръжени сили в Белград след улични протести и разследване от страна на местните антикорупционни органи.

#компания на Джаред Къшнър #Джаред Къшнър #Албания #строителство #протест

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