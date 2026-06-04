БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по...
Чете се за: 01:00 мин.
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в...
Чете се за: 20:15 мин.
Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава...
Чете се за: 01:20 мин.
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград,...
Чете се за: 03:05 мин.
Антон Златанов: Между 3000 и 5000 евро плащат мигранти,...
Чете се за: 13:50 мин.
Парламентът оряза правомощията на особения търговски...
Чете се за: 03:15 мин.
Разказ от първо лице за измамата в "Баба...
Чете се за: 05:42 мин.
500 000 евро са източили от НЗОК петима души, сред които...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България и Гърция са ос на стабилност в Югоизточна Европа, каза премиерът Румен Радев

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази

Можем да работим за укрепване на отбранителното сътрудничество, отбеляза премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис

българия гърция стратегически партньори стабилност югоизточна европа каза премиерът румен радев
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

България и Гърция се превърнаха в здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на целия регион на Югоизточна Европа. Това заяви министър-председателят Румен Радев след среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който е на посещение в София. Преди изявлението пред медиите двамата са разговаряли „на четири очи“ в сградата на Министерския съвет, след което са имали среща в разширен състав с участието на двете делегации.

Отношенията между България и Гърция са се превърнали в стратегическо партньорство, основано на взаимно доверие, споделени ценности и общи интереси, отбеляза Радев. По думите му съществен принос за развитието на двустранните отношения има визионерството и енергията на гръцкия министър-председател.

Българският премиер подчерта положителното развитие на икономическите връзки между двете държави. По думите му стокообменът между България и Гърция вече достига 6 млрд. евро годишно, като само през последната година е нараснал с 1 млрд. евро. Радев посочи също, че гръцките инвестиции в България надхвърлят 3,5 млрд. евро.

Премиерът изтъкна, че сътрудничеството между двете държави в енергетиката, транспорта и цифровата свързаност надхвърля рамките на двустранните отношения и има значение за цяла Европа. Той посочи още, че с премиера Мицотакис са обсъдили ускоряване на работата по проекта за петролопровод Александруполис – Бургас, за който през 2023 г. бе подписан меморандум за разбирателство за проучване на възможностите за реализация.

Сред акцентите в разговорите е и развитието на дигиталната инфраструктура, отбеляза българският премиер. По думите му България и Гърция имат значителен потенциал за развитие на центрове за данни и технологии, свързани с изкуствения интелект.

Гърция застана до България при защитата на нейното въздушно пространство от евентуални заплахи и можем да работим за укрепването на това отбранително сътрудничество, каза премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис след срещата с българския си колега Румен Радев в София.

"С голяма радост съм в България като първи европейски лидер, който посещава приятелската ни страна. След голямата ти изборна победа бих искал да те поздравя за този голям успех и да пожелая успех на правителството. Искам да изразя задоволство, че има едно правителство със стабилно мнозинство, което може да осъществи реформи в полза на България и на Европейския съюз", каза Мицотакис в началото на съвместното си изказване с Румен Радев.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#премиера Румен Радев # Кириакос Мицотакис

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
1
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по...
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
2
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи проверката на Нотариалната камара
3
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи...
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев и кметът на района бездействат по отношение на незаконния строеж
4
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев...
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край Варна са започнали преди две години
5
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край...
Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино"
6
Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
6
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...

Още от: Политика

Избраха състава на всички постоянни комисии в парламента
Избраха състава на всички постоянни комисии в парламента
Създава се Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет Създава се Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет
Чете се за: 00:42 мин.
Ивайло Вълчев: Пътят на Скопие към Европа минава през спазване на френското предложение Ивайло Вълчев: Пътят на Скопие към Европа минава през спазване на френското предложение
Чете се за: 03:27 мин.
Парламентът оряза правомощията на особения търговски управител в „Лукойл-Нефтохим“ Парламентът оряза правомощията на особения търговски управител в „Лукойл-Нефтохим“
Чете се за: 03:15 мин.
НА ЖИВО: Промени в законите за нефтения сектор и насърчаването на инвестициите ще бъдат разгледани в НС НА ЖИВО: Промени в законите за нефтения сектор и насърчаването на инвестициите ще бъдат разгледани в НС
Чете се за: 00:42 мин.
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев и кметът на района бездействат по отношение на незаконния строеж Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев и кметът на района бездействат по отношение на незаконния строеж
7155
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа? (ЧАСТ II)
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа?...
Чете се за: 20:15 мин.
Общество
Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава без мярка за неотклонение Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава без мярка за неотклонение
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Сигнал за бомби на оживени обществени места в София, Варна и Русе Сигнал за бомби на оживени обществени места в София, Варна и Русе
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по математика
Чете се за: 01:00 мин.
Още
Семейна схема е в основата на престъпната група, източила половин...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Десетки сигнали за наводнени помещения в Благоевград след обилните...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Израел и Ливан удължават примирието при условие, че Хизбула спре...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ