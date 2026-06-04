България и Гърция са ос на стабилност в Югоизточна Европа, каза премиерът Румен Радев

България и Гърция се превърнаха в здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на целия регион на Югоизточна Европа. Това заяви министър-председателят Румен Радев след среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който е на посещение в София. Преди изявлението пред медиите двамата са разговаряли „на четири очи“ в сградата на Министерския съвет, след което са имали среща в разширен състав с участието на двете делегации.

Отношенията между България и Гърция са се превърнали в стратегическо партньорство, основано на взаимно доверие, споделени ценности и общи интереси, отбеляза Радев. По думите му съществен принос за развитието на двустранните отношения има визионерството и енергията на гръцкия министър-председател.

Българският премиер подчерта положителното развитие на икономическите връзки между двете държави. По думите му стокообменът между България и Гърция вече достига 6 млрд. евро годишно, като само през последната година е нараснал с 1 млрд. евро. Радев посочи също, че гръцките инвестиции в България надхвърлят 3,5 млрд. евро.

Премиерът изтъкна, че сътрудничеството между двете държави в енергетиката, транспорта и цифровата свързаност надхвърля рамките на двустранните отношения и има значение за цяла Европа. Той посочи още, че с премиера Мицотакис са обсъдили ускоряване на работата по проекта за петролопровод Александруполис – Бургас, за който през 2023 г. бе подписан меморандум за разбирателство за проучване на възможностите за реализация.

Сред акцентите в разговорите е и развитието на дигиталната инфраструктура, отбеляза българският премиер. По думите му България и Гърция имат значителен потенциал за развитие на центрове за данни и технологии, свързани с изкуствения интелект.

Гърция застана до България при защитата на нейното въздушно пространство от евентуални заплахи и можем да работим за укрепването на това отбранително сътрудничество, каза премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис след срещата с българския си колега Румен Радев в София.

"С голяма радост съм в България като първи европейски лидер, който посещава приятелската ни страна. След голямата ти изборна победа бих искал да те поздравя за този голям успех и да пожелая успех на правителството. Искам да изразя задоволство, че има едно правителство със стабилно мнозинство, което може да осъществи реформи в полза на България и на Европейския съюз", каза Мицотакис в началото на съвместното си изказване с Румен Радев.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ