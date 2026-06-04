Семейна схема е в основата на престъпната група, източила половин милион евро от НЗОК

Семейна схема е в основата на престъпната група, действала в Пловдив и региона, при която до момента е установено източване на близо 500 000 евро от бюджетите на Здравната каса и НОИ. Задържани са петима души, включително двама лекари, които са сестри.

Едната от тях собственик на три физиотерапевтични центъра в района на Пловдив и Асеновград. Там са се отчитали като извършени фиктивни прегледи и процедури на близо 4000 пациенти. От два дни центърът в пловдивския квартал "Кючук Париж" е затворен от полицията, разказват работещи на съседния строителен обект.

„Идват, да, постоянно... Работят си хората. БНТ: С голям оборот от хора? - Доста. - Активно го посещават този център? - Да.“

За терапия в тези кабинети Здравната каса плаща по 230 лева на физиотерапевта. Само за фиктивните процедури до момента щетата е за близо половин милион евро. Разследването проверява и престъпна дейност, свързана с пране на пари.

Димитър Пехливанов, заместник окръжен прокурор на Пловдив: „Имаме данни за огромни финансови потоци, които са били насочвани към закупуване на различни имоти и на движимо имущество, което тепърва предстои да бъде изяснявано.“

Другата лекарка от схемата е ревматолог в пловдивска държавна болница. Тя е уреждала фиктивни хоспитализации и е издавала фалшиви болнични листове срещу сумата от 100 евро за брой. До момента е установено, че мнимите болни са изпращани в санаториум в смолянското село Баните, с който членовете на групата били свързани чрез роднински връзки. Управителят на този санаториум е бил арестуван за кратко, но е освободен без повдигнато обвинение.

Старши комисар Васил Костадинов, директор на ОДМВР – Пловдив: „35 свидетели са разпитани в първия ден на разследването – вторник. Вчера са разпитани още 70 свидетели. Планирани са и се провеждат днес разпити на допълнителен брой свидетели.“

Очаква се в утрешния ден прокуратурата да поиска постоянното задържане под стража на петимата обвинени в крупната измамна схема.