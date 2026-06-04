Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава без мярка за неотклонение

20-годишният Александър Георгиев, обвинен за убийството на 16-годишно момиче в Благоевград, остава без мярка за неотклонение. Това реши Софийският апелативен съд.

Делото се гледа при закрити врата повече от час. Апелативният съд посочи, че към момента няма яснота какво се е случило във фаталната нощ и дали за двамата паднали младежи не е отговорен друг човек.

Очакват се редица експертизи и установяване на точните факти, за да се изясни изобщо дали става въпрос за убийство.

Така решението на първоинстанционния съд в Благоевград, който отказа да наложи мярка за неотклонение на Александър Георгиев, беше потвърдено.

Решението на Софийския апелативен съд е окончателно.

Припомняме, че в нощта на 24 май загина 16-годишното момиче след падане от петия етаж на жилищен блок в Благоевград. Тогава беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, което беше настанено за лечение в болница „Пирогов“.

Всички участници в злополучния купон са употребили наркотици, сочат данните по разследването.