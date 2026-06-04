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500 000 евро са източили от НЗОК петима души, сред които...
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500 000 евро са източили от НЗОК петима души, сред които двама лекари, чрез фиктивни физиотерапии

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росица Колева
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Прокуратурата ще поиска удължаване на мярката за задържане на петимата обвиняеми

500 000 евро са източили от НЗОК петима души, сред които двама лекари, чрез фиктивни физиотерапии
Снимка: илюстративна
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Петима души, сред които двама лекари, са източили 500 000 евро чрез фиктивни физиотерапии. Те са задържани с мярка за неотклонение за 72 часа и имат повдигнати обвинения за пране на пари, документна измама, както и измама в големи размери. Прокуратурата ще поиска удължаване на мярката за задържане на петимата обвиняеми. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и полицията в Пловдив.

Лекарите са две сестри - едната е ревматолог, а другата - рехабилитатор.

Димитър Пехливанов, зам.- окръжен прокурор на Пловдив: "Извършва се физиотерапия, която е трябвало предварително да има седемдневен срок с необходимите изследвания. Това обаче не се е случвало. Издавани са направления, които са фиктивни, и тези направления са пращани в специализираните болници, където са настанявани хора. Схемата, както казах, е от около една година. Това е периодът, който разследваме. Той ще бъде удължен със задна дата, тъй като имаме информация, че и преди това също са практикувани подобни дейности. Всяко здравноосигурено лице има право на физиотерапия по клинична пътека. Тази физиотерапия, която се извършва, е за срок от седем дни. След извършването на физиотерапията лекарят преценява дали има нужда от продължаване на лечението в специализирана болница, или самото лечение е дало резултат. Тези седем дни обаче се фактурират като извършени дейности и се изпращат на НЗОК, която заплаща съответните процедури."

Пехливанов посочи, че е възможно в схемата да има и други замесени лекари.

"Тези, които са привлечени като обвиняеми, са петима, за които ние твърдим, че са се облагодетелствали от неправомерно получени средства от Здравната каса – около 500 000 евро за 1 година. Пациентите, които са посещавали по този начин санаториумите, са около 4000 за една година. Хората разказват, че са посещавали санаториумите, но не са били преглеждани, не са им били извършвани процедури, т.е. това, за което Здравната каса е платила, и това, което лекарите са подали като извършено, не е."

Открити са нарушения в документацията.

"Документите се изпращат по обратен път. След като премине рехабилитационният курс в болницата, тогава се изпраща цял набор документи на пациентите и тогава те се подписват. Но тук искам да подчертая, че този набор документи, които се изпращат по обратен път, не е както трябва да бъде. Пациентът не е задължен да знае във всеки случай каква е процедурата, за да го приемат в болница."

Част от пациентите са плащали по 100 евро, за да получат 14-дневен болничен.

"Действително за болничните листове, които също са неправомерно издавани от болницата и от едната обвиняема – ревматоложката – установихме, че са плащани по 100 евро от пациентите на нея и на други лица, за които към момента няма да споменавам, но това е била практика, която е документирана."

На въпрос ще се търси ли отговорност и от пациенти, той отговори:

"Разбира се, че може да се търси отговорност, но първо предстои да се разбере и да се изясни начинът, по който се е случило това."

Ст. комисар Васил Костадинов - директор на ОДМВР - Пловдив: "Всички лица, участници в тази престъпна схема, имат близки роднински връзки. Схемата, по която е действала тази организирана престъпна група, е основана и на особеното доверие, което имат помежду си на базата на близките роднински връзки. Така че организатор на схемата към конкретния момент не бих могъл аз да посоча. Това е предмет на правна квалификация, по която прокуратурата може би на по-късен етап ще се произнесе. Проверяват се всички санаториуми, по които са изпращани направления от физиотерапевтите, през чиито кабинети са минали пациентите. Над 3000 са направленията, издавани от физиотерапевтите, така че всичко това подлежи на проверка. 70 човека допълнително са разпитани през вчерашния ден. Днес предстоят вероятно още толкова разпити, така че всички лица с направления ще бъдат разпитани."

#петима обвиняеми #източване на средства #НЗОК #прокуратура #лекари #Пловдив

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