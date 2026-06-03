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Прокуратурата в Пловдив разкри схема за източване на НЗОК – какво установи разследването

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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прокуратурата пловдив разкри схема източване нзок ndash установи разследването
Снимка: БТА
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4000 фалшиви пациенти, на които са отчитани фиктивни прегледи и болничен престой, и без нужда са почивали в санаториуми, е установила прокуратурата в Пловдив. Схемата е организирана от двама лекари, помагали са им и трима техни роднини, които също са арестувани след разследване на "Икономическа полиция", продължило близо 5 месеца. До момента само за една година установената щета за бюджета на здравната каса и НОИ е близо 500 000 евро.

В началото на година в "Икономическа полиция" – Пловдив постъпва оперативна информация за организирана престъпна група, която чрез вайбър групи набира хора за фиктивни прегледи. Мнимите пациенти минавали през три центъра за физиотерапия в Пловдив и Асеновград, с общ управител лекар-специалист.

Димитър Пехливанов, прокурор в ОП-Пловдив: "Тези прегледи, които се извършват от физиотерапевта и рехабилитатора се заплащат от касата. Това е първият етап от ощетяването на бюджета, защото в случая такива прегледи не са извършвани."

След това на пациентите се оформяли документи за постъпване в специализирани болнични санаториуми като този в село Баните.

ст. комисар Васил Костадинов, директор на ОД на МВР– Пловдив: "В Смолян е един от въпросните санаториуми. Дейността, която е обект на проверка в момента е една година назад във времето."

снимка: БТА

Димитър Пехливанов, прокурор в ОП-Пловдив: "Щетата за бюджета само по това, което обясних е 500 000 евро. Но това не е всичко. След като се пренасочват към съответните болници заради констатирани фиктивни заболявания, там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е един лев на ден, храната, пансиона, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти."

Схемата обаче не спирала дотук, а с помощта на лекар ортопед от пловдивска болница голяма част от фиктивните пациенти получавали и допълнително по минимум 14 дни болнични. Като пример беше дадена фирма с български работници в чужбина, които поискали и получили веднага 20 броя болнични листове. Разследването продължава и в други здравни заведения.

Иван Демерджиев, вицепремиер и министър на вътрешните работи: "Както знаете, още при встъпването си в длъжност получихме задача от премиера да идентифицираме и да се борим с източването на публични ресурси."

Предстои да бъдат разпитани всички 4000 пациенти, ползвали пътеките по документи.

#източване на НЗОК #"Икономическа полиция" #Пловдив

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