Иван Демерджиев: Движението на Невзоров е предадено на ДАНС

Властите са проследили движението на Олег Невзоров и са дали информация там, където е необходимо. Това съобщи на брифинг след заседанието на Министерския съвет вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му тя повече касае ДАНС, но уточни, че не цялата информация може да бъде изнесена.

"Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС. Далеч не се касае само за Невзоров в този случай. Много са хората, към които имаме интерес и събираме доказателства. За съжаление нямаше събрани такива годни доказателства, за да извършим по-решителни действия. Събираме доказателства и те съвсем не касаят единствено Олег Невзоров. Много повече са хората, които сме идентифицирали като част от тази група, и хората, за които проверяваме дали има данни за извършени престъпления извън работата по отношение на бездействието на държавните и общински институции, която също върви паралелно с тази", заяви вътрешният министър.

По отношение на оттеглянето на заповедта за експулсиране на Невзоров вътрешният министър съобщи, че има данни, които пораждат съмнения за въздействие върху Деню Денев.

"Извършва се проверка, която касае както структурите на ДАНС, така и информацията, която се намира при нас в МВР, и информацията, която се намира във Външно министерство, защото има и такава информация, която касае случая. Вярвам, че председателят на ДАНС, на база на анализ и проверка на тази информация, ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал, тъй като това в крайна сметка е в ресора на неговата агенция", заяви вътрешният министър.

Демерджиев заяви още, че първоначалната заповед за експулсиране на Невзоров е била издадена на "сериозни основания", свързани със съмнения за участие в различни престъпни дейности.

"Това, което аз съм получил като информация, ръководейки Министерството на вътрешните работи, е, че принудителната административна мярка, наложена на Невзоров, е на доста сериозни основания. Там са съмнения за замесване в престъпни дейности от различен характер, не от еднотипен.

Той сравни случая с аналогична мярка спрямо чужд гражданин, която е останала в сила, което поставя въпроси защо именно заповедта спрямо Невзоров е била отменена и на какво основание.