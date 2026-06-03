"Икономическа полиция" в Пловдив е разбила схема за източване на НЗОК

"Икономическа полиция" в Пловдив е пресякла схема за източване на НЗОК. Касае се за използвани около 3000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услуга по рехабилитация. Това съобщи на брифинг след заседанието на Министерски съвет вътрешният министър Иван Демерджиев.

"Разпитани са над 35 свидетели, задържани са шестима, които към момента са заподозрени в престъпление. Повдигнати са пет обвинения. Сумата, която към момента сме идентифицирали да е източена по този начин от Касата с тези фиктивни направления и с помощта на печати на лекари, които в голямата си част дори не знаят, че са използвани печатите им, е около половин милион евро за година", съобщи Демерджиев.

Продължаваме разследването в годините назад, както и дали тази практика е използвана и извън територията на Пловдив.