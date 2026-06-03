ЕК предлага откриването на процедура при прекомерен дефицит за България

Европейската комисия да предложи днес откриването на процедура при прекомерен дефицит за България, защото според данните на Брюксел през 2025 години дефицитът на България е бил 3,5 от БВП, през тази година се очаква са бъде 4,1%, а следващата - 4,3 %.

Според високопоставен представител на ЕК прекомерният дефицит в България не е свързан с приемането на еврото, а по-скоро с политическата нестабилност през последните години и честата смяна на служебни правителства.

Какво следва от тук нататък - думата има Икономическият и финансов комитет - това е консултативния орган на Европейския съюз. Комитетът подпомага Съвета на ЕС и Европейската комисия с анализи и становища относно икономическото и финансовото състояние на държавите членки. В срок от две седмици той трябва да даде своето становище дали подкрепя предложението на ЕК за откриването на процедура по прекомерен дефицит. След това комисията ще предложи на Съвета да Съвета да установи наличието на прекомерен дефицит, както и нетен план за разходи за коригирането му.

България е единствената държава, за която днес бъде предложена такава процедура. Няколко други държави са поставени под наблюдение, но все още няма предложение за откриването на процедура.