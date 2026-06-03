ЕК предлага откриването на процедура при прекомерен дефицит за България

Финансови санкции не се предвиждат на този етап
Европейската комисия да предложи днес откриването на процедура при прекомерен дефицит за България, защото според данните на Брюксел през 2025 години дефицитът на България е бил 3,5 от БВП, през тази година се очаква са бъде 4,1%, а следващата - 4,3 %.
Според високопоставен представител на ЕК прекомерният дефицит в България не е свързан с приемането на еврото, а по-скоро с политическата нестабилност през последните години и честата смяна на служебни правителства.
Какво следва от тук нататък - думата има Икономическият и финансов комитет - това е консултативния орган на Европейския съюз. Комитетът подпомага Съвета на ЕС и Европейската комисия с анализи и становища относно икономическото и финансовото състояние на държавите членки. В срок от две седмици той трябва да даде своето становище дали подкрепя предложението на ЕК за откриването на процедура по прекомерен дефицит. След това комисията ще предложи на Съвета да Съвета да установи наличието на прекомерен дефицит, както и нетен план за разходи за коригирането му.
България е единствената държава, за която днес бъде предложена такава процедура. Няколко други държави са поставени под наблюдение, но все още няма предложение за откриването на процедура.
Валдис Домбровскис, еврокомисар по икономика и производителност: “За България бюджетният дефицит миналата година не надвишаваше 3% от БВП, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана съгласно националната клауза за дерогация. От тази година обаче излишъкът над 3% от БВП вече не се обяснява с допълнителни разходи за отбрана. Следователно, докладът заключава, че критерият за дефицит не е спазен. Следващата стъпка е Икономическият и финансов комитет да формулира становище по тази оценка. След това Комисията ще предложи да се открие процедура при прекомерен дефицит за България. Комисията ще продължи да следи отблизо фискалните развития през следващите месеци”.