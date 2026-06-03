За хиляди незаконно отсечени дървета от корпорация "КУБ" сигнализира бившият кмет на Варна. Строителният обект се намира на метри от Баба Алино. Не е ясно кой е разрешил сечта. В същото време има нови подробности свързани с незаконния град.

Иван Портних - общински съветник от ГЕРБ: "Кой инвеститор варненски или неварненски може да се похвали, че са му разрешили с лекота да изсече 2-3-5-15 дървета. Тука говорим за хиляди дървета открай докрай. Тук има огромна протекция от кмета Коцев и много широко затворени очи, както и от районния кмет."

Бойко Рашков, народен представител от ПП: "Едното удостоверение за търпимост е от 27 февруари 2023 година. Другото удостоверение за търпимост е от 19 януари 2023 година. Третото и четвъртото удостоверение са от юни 2023 година. Само насочвам вниманието ви към факта, че през 2023 година вече текат рекламни кампании на фирма „Форест Клуб“ ООД."

Рашков съобщи, че по негова информация собственикът на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров се намира в Турция.