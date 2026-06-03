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НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

За хиляди незаконно отсечени дървета от корпорация "КУБ" сигнализира бившият кмет на Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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За хиляди незаконно отсечени дървета от корпорация "КУБ" сигнализира бившият кмет на Варна
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За хиляди незаконно отсечени дървета от корпорация "КУБ" сигнализира бившият кмет на Варна. Строителният обект се намира на метри от Баба Алино. Не е ясно кой е разрешил сечта. В същото време има нови подробности свързани с незаконния град.

Иван Портних - общински съветник от ГЕРБ: "Кой инвеститор варненски или неварненски може да се похвали, че са му разрешили с лекота да изсече 2-3-5-15 дървета. Тука говорим за хиляди дървета открай докрай. Тук има огромна протекция от кмета Коцев и много широко затворени очи, както и от районния кмет."

Бойко Рашков, народен представител от ПП: "Едното удостоверение за търпимост е от 27 февруари 2023 година. Другото удостоверение за търпимост е от 19 януари 2023 година. Третото и четвъртото удостоверение са от юни 2023 година. Само насочвам вниманието ви към факта, че през 2023 година вече текат рекламни кампании на фирма „Форест Клуб“ ООД."

Рашков съобщи, че по негова информация собственикът на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров се намира в Турция.

"Вероятно той не иска да се върне в Украйна, защото подлежи на военна мобилизация“.

"До момента прокуратурата е съдействала чрез бездействие незаконните строежи в „Баба Алино“ да продължат необезпокоявано", допълни Рашков по повод казуса във варненската местност.

#незаконният град #Иван Портних #Варна

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