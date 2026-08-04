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КС допусна за разглеждане по същество делата срещу Закона за държавния бюджет и Закона за здравето

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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КС допусна за разглеждане по същество делата срещу Закона за държавния бюджет и Закона за здравето
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Конституционният съд със свои определения допусна за разглеждане по същество делата, образувани по три жалби – една от ГЕРБ-СДС и две от „Продължаваме Промяната“, във връзка със Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. Това се посочва в съобщение от съда, като се отбелязва, че определенията са приети единодушно.

Двете дела по отношение бюджета ще бъдат обединени в едно дело, по което съдия докладчик е Соня Янкулов. Докато в отделно дело ще се разгледа искането за установяване на противоконституционност на чл. 113а от Закона за здравето, свързан с преходните и заключените разпоредби от Закона за бюджет на ДОО. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.

Жалбата на ПП относно бюджета е за установяване на противконституционност на текстове от преходните и заключителни разпоредби на закона във връзка с Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. Тази на ГЕРБ-СДС е е за установяване на противоконституционност на целия закон за бюджета поради противоречието му с чл. 4, ал. 1 от Конституцията (принципа на правовата държава, правната сигурност и забраната за мълчалива дерогация на устройствения Закон за публичните финанси).

Във втората си жалба от ПП посочват, че се създава извънреден и задължителен ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение с оспорваната разпоредба.

#Закон за държавния бюджет #Закон за здравето #Конституционен съд

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