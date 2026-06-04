В следобедните часове ни очакват интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки

Опасност от наводнения и градушки. И в следобедните часове на много места ще има временно интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. По-интензивни явления се очакват в Западна и Централна България и районите около Стара планина и Предбалкана.

Максималните температури ще се понижат и ще бъдат - между 22 и 28°, в София – около 22. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи - от юг. До полунощ валежите в Западна България ще спрат, но в останалата част от страната, почти през цялата нощ, ще има - гръмотевични бури и валежи, които до сутринта ще отслабнат и повечето райони ще спрат.

В петък се очаква да има повече слънчеви часове, но около и след обяд, на места отново ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30°, в София - около 26, по Черноморието - между 21 и 24°. Ще духа - слаб до умерен - източен вятър.

В планините на много места, също главно в следобедните часове, ще има проливни валежи от дъжд и гръмотевици.

До края на седмицата времето ще се задържи променливо. Сутрин над повечето райони ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд и до полунощ, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има - временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки. Максималните температури в повечето райони ще бъдат - между 25° и 30°.