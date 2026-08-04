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Вицепремиерът Пулев: Поели сме ангажименти към гражданите и бизнеса да заложим инструменти за растежа на регионите

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Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията
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Сред основните ни приоритети са по-ефективното управление на европейските средства, намаляването на административната тежест, повишаването на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и ускоряването на индустриализацията. Правителството вече разполага с необходимия инструментариум, за да надгради политиките за подкрепа на регионите и бизнеса.

Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в Русе по време на срещи с областния управител д-р Любомир Владимиров, кмета на града Пенчо Милков и представители на бизнеса.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: „Поели сме ангажименти към гражданите и бизнеса да заложим инструменти за растеж. Нашата задача е те да работят реално за регионите и за компаниите, които имат инициатива, потенциал и необходимото ниво на подготовка.“

Като ключов приоритет Пулев посочи развитието на индустриалните зони и необходимата инфраструктура за привличане на нови инвеститори. Той съобщи, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията вече е провело серия от срещи с оператори на индустриални зони от цялата страна.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: „Идеята е чрез активен диалог с бизнеса, операторите на индустриални зони и местната власт да стигнем до конкретни проекти, които да бъдат подкрепени в рамките на следващия бюджет.“

Пулев посочи, че именно инвестициите в инфраструктурата на индустриалните зони могат да се превърнат в катализатор за икономическия растеж на регионите. Вицепремиерът открои стратегическото значение на Русе като индустриален и логистичен център и определи транспортната свързаност като ключово условие за развитието на региона.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: „Без транспортна свързаност няма достъп до регионите. Русе има огромен потенциал и трябва да използваме стратегическото му положение, включително връзките с пристанищната инфраструктура и железопътния транспорт.“

По време на срещите той постави акцент и върху развитието на интермодалния терминал в Русе като важна част от транспортната свързаност на региона.

Обсъдени бяха още възможностите за разширяване и развитие на Свободна зона – Русе, както и необходимите инвестиции в инфраструктурата, които могат да повишат привлекателността на региона за индустриални и логистични инвеститори.

Пулев подчерта и необходимостта от търсене на нови модели за финансиране на инфраструктурни проекти предвид ограниченията пред публичните финанси. Той съобщи, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията подготвя изцяло нов проект на Закон за публично-частните партньорства, разработен с използване на европейски практики.

Вицепремиерът отбеляза, че новата рамка за публично-частните партньорства може да промени значително перспективите пред българската икономика, като мобилизира частен капитал за стратегически инфраструктурни проекти. Той съобщи, че проектът предстои да бъде представен за обсъждане със заинтересованите страни преди официалното му внасяне в Народното събрание.

Икономическият министър посети и Индустриален парк ЛВЗ /Локомотиво-вагонен завод/, финансиран с над 13 млн. евро по НПВУ, както и Свободна зона Русе, оперирана от Национална компания индустриални зони към МИИИ. С компаниите инвеститори той обсъди перспективите за развитието на региона, инфраструктурните предизвикателства, необходимите законодателни промени и мерките за насърчаване на инвестициите.

В срещите участва още заместник-министър Михаела Карадимова.

#по-ефективното управление на европейските средства #Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията #ангажименти към гражданите и бизнеса #вицепремиерът Александър Пулев #новини в Метрото

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