Като "капитулация" и "поражение" определи лидерът на Хизбула условията по примирието между Ливан и Израел

След преговори във Вашингтон, Ливан и Израел договориха подновяване на примирието при условие, че Хизбула прекрати напълно обстрелите.



Споразумението предвижда създаването на пилотни зони за сигурност, забранени за функционери на Хизбула.

Лидерът на проиранската групировка настоя за пълно примирие в Ливан и изтегляне на израелските войски от страната.

Той призова ливанските власти да прекратят "маскарада" на преговори с Израел.

Ливанският президент Жозеф Аун нарече договореното във Вашингтон "последен шанс за всеобхватно примирие с Израел" и заяви, че очаква отговора на Хизбула, за да го предаде на Съединените щати.