Като "капитулация" и "поражение" определи лидерът на Хизбула условията по примирието между Ливан и Израел

След преговори във Вашингтон, Ливан и Израел договориха подновяване на примирието при условие, че Хизбула прекрати напълно обстрелите.
Споразумението предвижда създаването на пилотни зони за сигурност, забранени за функционери на Хизбула.
Лидерът на проиранската групировка настоя за пълно примирие в Ливан и изтегляне на израелските войски от страната.
Той призова ливанските власти да прекратят "маскарада" на преговори с Израел.
Ливанският президент Жозеф Аун нарече договореното във Вашингтон "последен шанс за всеобхватно примирие с Израел" и заяви, че очаква отговора на Хизбула, за да го предаде на Съединените щати.
Даниел Холър, Държавен департамент на САЩ:"Всички страни потвърдиха, че бъдещето на отношенията между Израел и Ливан трябва да бъде решено от двете суверенни правителства. Отхвърлиха всеки опит на който и да е държавен или недържавен фактор, да държи като заложник бъдещето на Ливан. Израел и Ливан потвърдиха отново, че нямат враждебни намерения един към друг и се ангажираха да продължат преките преговори за изграждане на доверие, разрешаване на всички нерешени въпроси и работа за постигане на всеобхватно споразумение между двете страни."
Наим Касем, лидер на Хизбула: "Обявеното е пътна карта за унищожаването на част от ливанския народ и подчиняване на останалата част. Чертаенето на път към сигурността под лозунга на фиктивно примирие, тълкувано като прекратяване на огъня от страна на Хизбула и изтегляне на бойците й от южния фронт при продължаваща агресия, е равносилно на капитулация и поражение."