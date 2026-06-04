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Израел и Ливан удължават примирието при условие, че Хизбула спре атаките

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Израел и Ливан удължават примирието при условие, че Хизбула спре атаките
Снимка: АП/БТА
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Израел и Ливан се споразумяха да продължат прекратяването на огъня, но при условие Хизбула да спре атаките. Решението беше взето след двудневни преговори във Вашингтон между израелска и ливанска делегация с посредничеството на САЩ. Подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение не участва в дискусиите.

Тази сутрин в Израел отново имаше тревога след поредния обстрел от страна на Хизбула. Доналд Тръмп призова преговорите за Ливан и Иран да бъдат разделени.

Споразумение под условие след тристранна среща във Вашингтон.

Даниел Холър, Държавен департамент на САЩ: „Споразумението е обвързано с пълно прекратяване на обстрела от страна на Хизбула и изтеглянето на всичките ѝ бойци от южния сектор при река Литани. С посредничеството на Съединените щати Израел и Ливан се договориха да ускорят създаването на пилотни зони, върху които ще имат контрол само ливанските въоръжени сили. Всички недържавни въоръжени групи ще бъдат изключени.“

Тези стъпки целят постигане на всеобхватно споразумение за мир и сигурност.

Йехиел Лайтер, израелски посланик в САЩ: „Следващата стъпка е подготовката за преговори на 22 юни. Започнахме ги преди няколко седмици, имахме четири дискусии под ръководството на държавния секретар Марко Рубио и продължаваме напред. С всяка среща сближаваме позициите си. Мирът е възможен само ако иранските проксита и иранската заплаха бъдат неутрализирани и сме на път да го постигнем.“

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че израелските операции в Южен Ливан продължават и засега ливанските жители, принудени да напуснат домовете си, няма да могат да се върнат.

Тази сутрин в Израел отново имаше тревога след поредния обстрел от страна на Хизбула. Доналд Тръмп заяви по-рано, че е малко разтревожен от факта, че ситуацията в Ливан забавя мирните преговори с Иран, но призова да не се смесват преговорите:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „За първи път разговаряхме с Хизбула. Не знаехме, че могат да общуват. Съгласиха се да не стрелят. Израел също няма да стреля. Ще видим какво ще стане, но бих искал да разграничим нещата, защото те са отделни.“

Междувременно Камарата на представителите на американския Конгрес прие резолюция, която ограничава военните правомощия на Доналд Тръмп. Тя беше подкрепена от четирима републиканци. Вотът обаче е по-скоро символичен, тъй като текстът трябва да получи одобрението и на Сената. Досегашните опити подобни документи да бъдат прокарани се провалиха.

#Доналд Тръмп #Ливан #САЩ #Иран #Израел

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