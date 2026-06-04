Тръмп: Преговорите за Ливан и Иран трябва да бъдат разделени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за Ливан и Иран трябва да бъдат разделени.

Той отново потвърди, че разговорите с Техеран продължават и може да бъде постигнат напредък още този уикенд.

Същевременно Камарата на представителите одобри резолюция, която блокира продължаването на войната срещу Иран. Вотът има символичен характер, но отразява нарастващата загриженост сред членовете на Републиканската партия относно конфликта, продължаващ вече три месеца.