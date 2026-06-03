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ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Тръмп потвърди, че е нарекъл Нетаняху "луд" по телефона

Христо Ценов от Христо Ценов
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Тръмп потвърди, че е нарекъл Нетаняху "луд" по телефона
Снимка: БГНЕС/Архив
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Доналд Тръмп потвърди, че е нарекъл израелския премиер Бенямин Нетаняху "луд" в телефонен разговор. Американският държавен глава добави, че Израел затруднява преговорите с Иран.

Американският президент критикува Нетаняху, че атаките на Израел срещу Хизбула в Ливан застрашават преговорите с Иран.

Според частично примирие, обявено този понеделник, израелските сили няма да нанасят удари срещу ливанската столица Бейрут, а Хизбула няма да атакува Израел. Тръмп заяви пред "Ню Йорк пост", че отношенията Вашингтон – Тел Авив остават стабилни.

# Бенямин Нетаняху #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток

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