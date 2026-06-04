Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: 19-годишният Никола Бургазлиев застана пред съда

Окръжният съд в Бургас даде старт на делото за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг. Тогава загина млада жена, а други четирима души, сред които и деца, пострадаха. Единственият подсъдим е 19-годишният Никола Бургазлиев.

Час преди заседанието почерненото семейство и техни близки се събраха на протест пред съдебната плата с искане за справедлив процес.

Златка Соколова, майка на загиналата Христина: "Той ми отне детето на тротоара. Остави две деца без майка."

Юлиян Здравков, баща на две от пострадалите деца: "Нашите очаквания са за по-бързо и адекватно решение. Просто да не ни протакат много време, защото всяко напомняне, всяко едно събиране е много тежко за всички близки."

Малкият Мартин, който оцеля след катастрофата, но още се лекува, не помни инцидента. Често обаче пита за майка си.

Мирослав Здравков, съпруг на загиналата Христина: "Онзи ден видя ѝ снимката и вика: "Това е нашата мама, няма ли да дойде при нас". Какво да му кажа на такова дете? Казвам му, че я няма и това е. Понякога го изкарвам на терасата, казвам му, че е там горе."

Подсъдимият Никола Бургазлиев за първи път поиска прошка от близките на загиналите и помоли да излезе на свобода, за да работи. Средствата иска да дари за възстановяването на малкия Мартин.

Светослав Соколов, брат на загиналата Христина: "Вече е късно за прошки. Това означава, че ако трябва ще се виждаме на втори, трети инстанции."

Георги Бургазлиев, баща на Никола Бургазлиев: "Дотук не знам те за какво протестират изобщо тези хора. Случилото се е случило, да. Не можем да го върнем, съжаляваме. Той няма как да няма вина в случая, но не е само негова. – Чия е? – Ще се установи в делото, надявам се."

Адвокатите на Никола Бургазлиев поискаха делото временно да се прекрати, тъй като защитата е открила пропуски в разследването и обвинителния акт.

Галина Колева, адвокат на Никола Бургазлиев: "Поради нелегитимност на и.ф. главен прокурор. Другото, което е за нас има съществени противоречия в обвинителния акт."

снимки: БТА

Христо Колев, говорител на Окръжна прокуратура – Бургас: "Считаме, че разследването е проведено обективно и няма допуснати процесуални нарушения."

Съдът не уважи искането за преразглеждане на обвинителния акт. Делото продължава.