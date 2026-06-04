Сезонът на пожарите през 2025 г. е бил най-унищожителният в историята на Европейския съюз. Затова тази година Европа разгръща най-голямата досега подготовка за горски пожари в рамките на механизма за гражданска защита.

Близо 800 пожарникари ще бъдат разположени в най-рисковите райони, а в готовност ще са 22 противопожарни самолета и 5 хеликоптера. Ситуацията ще се следи денонощно чрез сателитната програма "Коперник".

Експертите напомнят превантивните мерки – да не се палят огньове на открито, да не се хвърлят фасове в суха растителност и да не се оставят стъклени бутилки.

При забелязан дим или пожар трябва незабавно да се подаде сигнал на телефон 112.