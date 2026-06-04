Новините 04.06.2026 г.

Акценти за деня:

Полша обмисля ограничаване на социалните мрежи за деца под 15 години

Полша е поредната европейска държава, която работи за ограничаването на достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Мярката е заради нарастващите случаи на пристрастяване и агресивно поведение сред децата онлайн.

Европа разгръща най-голямата досега подготовка за горски пожари

Сезонът на пожарите през 2025 г. е бил най-унищожителният в историята на Европейския съюз. Затова тази година Европа разгръща най-голямата досега подготовка за горски пожари в рамките на механизма за гражданска защита.

У НАС

Водолази почистиха морското дъно край остров Света Анастасия

За девета поредна година десетки водолази от цялата страна се включиха в мащабна акция за почистване на морското дъно край остров Света Анастасия. Инициативата събра 27 доброволци от Бургас, Варна, Шумен и Велико Търново.

Започнаха снимките на новия български сериал "Летище"

Започнаха снимките на новия български сериал „Летище“. Поредицата от 12 серии ще отведе зрителите в един от най- динамичните и непредвидими светове – този на авиацията. Продуценти на сериала са Falconwing Studio и Българската национална телевизия, а режисьор е Николай Илиев.

Първият национален ученически комикс конкурс събра над 700 участници

В първото издание на националния ученически комикс конкурс KoMIX Jam се включика на над 740 участници от 44 града и над 240 училища. Организатори са Fantasy Не-Музеят в Пловдив и 51 Средно училище "Елисавета Багряна".

СВЯТ

Диви животни заменят исторически личности на новите британски банкноти

Великобритания може да замени известни изображения на исторически личности върху банкнотите с диви животни. Сред предложенията са лисица, акула, бухал, таралеж и земна пчела.

НХЛ проведе благотворително събитие с кученца от приюти

Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада проведе ежегодното си благотворително събитие „Стенли Пъп“, в което участват десетки сладки кученца от приюти, търсещи нов дом.

СПОРТ

FIFA публикува списък на всички играчи от 48-те отбора на Мондиала

ФИФА публикува списъка на всички 1248 играчи от 48-те национални отбора, които ще участват на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Мондиалът започва на 11 юни, като всички 104 мача ще бъдат излъчени по БНТ 1 и БНТ 3.

Децата-танцьори от Уганда се подготвят за шоуто с Шакира на финала на Мондиал 2026

Докато националните отбори довършват подготовката си за Мондиала, репетиции текат и за музикалното шоу. Сред най-развълнуваните участници са децата от угандинската танцова формация Ghetto Kids, които получиха специална покана от Шакира да се включат в шоуто на финала на световното първенство на 19 юли.

Лека атлетика: Габриела Петрова покри норматив за европейското, Христо Илиев с втора победа у нас

Габриела Петрова покри норматив за участие на европейското първенство по лека атлетика през август още в първия си старт на сезона. Тя завърши втора на троен скок на турнира в Атина с 14,29 м. У нас на турнира "Самарско знаме" в Стара Загора Христо Илиев спечели втора победа в рамките на 3 дни на 100 метра с 10.34 секунди.

Страхотен 9-ти кръг за българските шахматистки на европейското в Грузия

Българските шахматистки постигнаха страхотен 9-ти кръг на Европейското индивидуално първенство в Батуми, Грузия, с 5 победи, 1 реми и само 1 загуба.