Водолази почистиха морското дъно край остров Света Анастасия

За девета поредна година десетки водолази от цялата страна се включиха в мащабна акция за почистване на морското дъно край остров Света Анастасия. Инициативата събра 27 доброволци от Бургас, Варна, Шумен и Велико Търново.

По време на акцията от морското дъно бяха извадени автомобилни гуми, пластмасови отпадъци, метални предмети и различни битови отпадъци. Според участниците, макар състоянието на морето постепенно да се подобрява, все още голяма част от замърсяването е резултат от човешка небрежност.

Водолазите отбелязват, че освен отпадъците изхвърлени от хората, морските течения също носят значителни количества боклуци към българското крайбрежие. Затова подобни доброволчески инициативи остават важна част от усилията за опазването на Черно море и неговата екосистема.