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Започнаха снимките на новия български сериал "Летище"

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Започнаха снимките на новия български сериал „Летище“. Поредицата от 12 серии ще отведе зрителите в един от най- динамичните и непредвидими светове – този на авиацията. Продуценти на сериала са Falconwing Studio и Българската национална телевизия, а режисьор е Николай Илиев.

Летище Варна е една първите и най-важни локации, на които се снима новия сериал. В него ще видим истории на хора, които всеки ден поддържат ритъма на едно натоварено летище. Героите във филма ще се изправят пред ситуации от ежедневието, които са непредвидими, понякога абсурдно комични, и където човешкият фактор променя всичко.

В „Летище” участват талантливи млади актьори като Павел Иванов, Филип Буков, Радина Шутова, Евелина Бибова, Неда Спасова. След „Мамник“ и очаквания шести сезон на „Под прикритие“, БНТ и Falconwing Studio за трети път обединяват усилията си в общ проект.

Очаквайте сериала „Летище“ през 2027 г. по БНТ.

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