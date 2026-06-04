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Протест с искане за справедлив процес в Бургас по делото с инцидента с АТВ в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Близо 10 месеца след тежкият инцидент с електрическо АТВ в Слънчев бряг, при който загина млада жена, а няколко души бяха ранени, сред които и деца започва делото срещу единствения обвиняем – Никола Бургазлиев. След инцидента в кръвта на младежа бяха открити следи от употреба на марихуана. В този час близки на пострадалите се събират пред съдебната палата в Бургас с искане за справедлив процес.

Юлиан Здравков, баща на пострадалите деца: „Опасения в момента нямаме. Нашите очаквания са за по-бързо и адекватно решение. Просто да не ни протакат много време, защото всяко напомняне и всяко събиране е много тежко за всички близки.“

Братът на загиналата Христина: „Много важен ден за нас. След заседанието следва да разберем какво ще се случи оттук нататък. В момента нямаме притеснения. Нашите искания са за прозрачен процес, без излишни забавяния и за адекватна присъда.“

Той допълни:

„Адекватна присъда за човек, който умишлено се вряза в пет човека, а след това рани още един, като спря в стената на хотел. Знаете развръзката след това - сестра ми почина, а племенникът ми остана инвалид.“

По думите му възстановяването на детето продължава:

„Марти е един голям герой. Марти живее втори живот. Възстановява се стъпка по стъпка. Работи се с рехабилитатори, логопеди и лекари, но ще е нужно много време. Марти пита. И в такива моменти е много трудно да се обясни на едно 4-годишно дете къде е майка му.“

Адвокатът на пострадалите Георги Радков: „Очакванията днес са делото да тръгне в своя съдебен етап. Очакванията ни са за максимална присъда – до 20 години или доживотен затвор. Прокуратурата възприе нашата теза, че е налице евентуален умисъл и че деянието е особено тежко. Нашите очаквания са законът да се приложи с пълната си строгост.“

Заседанието по делото започва в 10:00 часа.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров

#справедлив процес #близки на жертвите #инцидент АТВ #Бургас #дело #протест

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