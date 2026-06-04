ЕС се готви да отвори първия клъстер в преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова

Начало на подготовката за отварянето на първия клъстер в преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова към ЕС. Това обяви в профила си в Екс кипърското председателство на Съвета на ЕС.

Постоянните представители на 27-те страни членки в Брюксел са дали предварително одобрение за официалното отваряне на първата група преговорни глави. Началото на процеса беше блокирано от Унгария при предишния премиер Виктор Орбан. Неговият наследник Петер Мадяр съобщи, че е постигнал с Украйна историческо споразумение за унгарското малцинство и според дипломати още следващата седмица Унгария може да вдигне ветото си.

Преговорите формално започнаха през юни 2024 г., но на практика бяха в мъртва точка заради унгарското вето за Украйна. То не важеше за Молдова, но кандидатурата на страната на практика се разглежда заедно с тази на съседната страна.