Над 53 000 ученици се явяват на НВО по математика след 4-ти клас

Над 53 000 ученици ще се явят днес на НВО по математика след 4-ти клас.

Изпитът започва в 10.00 часа. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности времето за работа е удължено с 30 минути.

Чрез задачите ще бъдат проверени базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началния етап на обучение, както и способността им да разсъждават и да прилагат наученото на практика.