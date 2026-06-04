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Над 53 000 ученици се явяват на НВО по математика след 4-ти клас

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За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи

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Над 53 000 ученици ще се явят днес на НВО по математика след 4-ти клас.

Изпитът започва в 10.00 часа. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности времето за работа е удължено с 30 минути.

Чрез задачите ще бъдат проверени базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началния етап на обучение, както и способността им да разсъждават и да прилагат наученото на практика.

#4-ти клас #четвърти клас #НВО #математика

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