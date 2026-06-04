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Мерки срещу поскъпването и спекулата: Бюджетната комисия обсъжда законодателни промени

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Снимка: БТА
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Депутатите от бюджетната комисия ще разгледат за второ четене промените в Законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Мерките срещу високите цени и спекулата вече бяха приети на първо четене в пленарната зала.

Предвижда се въвеждане на понятието "съвместно господстващо положение", дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Освен това КЗП ще налага по-високи глоби. Предлага се и да се удължи Законът за еврото с една година.

#цени на храни #НС #спекула #законодателни промени

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