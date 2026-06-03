В Созопол започна международният франкофонски фестивал "Солей"

Откриват официално 15-то издание на Международния франкофонски фестивал "Солей". Традиционно той се провежда в Созопол.

Фестивалът събира творци от няколко различни държави с френско говорящи традиции. Той е под патронажа на президента Илияна Йотова.

"Солей" включва богата програмата изложби, концерти, творчески срещи и дискусии. Програмата е замислена така, че да обхване всички знакови места в Созопол, от амфитеатъра и археологическия музей до художествената галерия, етнографския музей.

В рамките на фестивала гостите ще могат да се наследят на изложби от България, Турция, Северна Македония, Азербайджан и Франция, както и на концерти на изпълнители от различни държави.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров