Жулиен Дасен пристигна в България за три специални концерта

Синът на легендарния Жо Дасен – Жулиен Дасен, пристигна в България. На три специални концерта в Пловдив, София и Варна с изпълненията си той ще пренесе публиката в златните години на френския шансон и незабравимите хитове, обичани от поколения.

Жулиен Дасен, певец: "Понякога в началото на шоуто всички жени казват: "Уааау", а мъжете са намръщени. 15 минути по-късно всеки пее и танцува. Дори и на лицата на намръщените мъже грейва широка усмивка. През тези 2 часа хората забравят за всичко и изпитват наслада, истинска наслада."