Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино"

Прокуратурата във Варна образува досъдебно производство за неистински документи. Инспектори от ДНСК и кадастъра влязоха на проверка в Община Варна по случая. А собствениците на апартаменти продължават да се притесняват за имотите си. Свидетелствата на едно семейство, което преди време се усъмнява в достоверността на представените им книжа - вижте в следващия репортаж.

През 2024 година семейството избира апартамент в комплекса край Варна. Заплащат половината от стойността му – около 52 хиляди евро. Година по-късно семейството решава да започне довършителните работи, но забелязва, че в апартамента няма електрически изводи и ключове за осветление.

Срещнали се с главния архитект на Варна Виктор Бузев, а после и с архитекта на район "Приморски" Сергей Димитров, за да получат необходимата им документация.

"Но се оказа по време на срещата ни с господин Бузев, че изобщо не фигурират нашите сгради в кадастралния план на града на общината Варна. Останахме безмълвни! И го попитахме, в случая вие няма ли да се самосезирате. Не, аз там няма да отида, бяха думите."

Архитект Бузев заяви, че семейството е единственото, усъмнило се в законността на комплекса в Баба Алино.

Виктор Бузев, главен архитект на Община Варна: "Разрешения за строеж и удостоверения за търпимост аз за тази територия не съм издавал. Обясних, че за мен това е една измама. Главният архитект не се занимава с незаконно строителство – с това се занимават органите по строителния контрол."

В Община Варна са влезли проверяващи от ДНСК и кадастъра, съобщи регионалният министър Шишков. По наша информация те са иззели копия от удостоверенията за търпимост, които са в основата на казуса “Баба Алино”.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: "Ако държавата се намеси, означава да създадем документи, които ще паднат в съда. Ние няма да правим услуга на тези, които направиха незаконното строителство."

В хода на разследването прокуратурата във Варна е предупредила нотариусите в района, че е възможно използването на неистински документи, каза Бойко Рашков.

Бойко Рашков, народен представител от ПП: "Прокуратурата е била доста подробна, като е посочила 4 имота, в които са изградени 93 имота, и става дума за изградени имоти през отбелязвам го, дебело го подчертавам, през 2023 година."

Продължава и издирването на собственика на КУБ корпорация Олег Невзоров. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по този случай е оказвано влияние върху бившия председател на ДАНС Деньо Денев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Ние имаме такива данни, че на Деньо Денев е било повлияно. Събираме доказателства и това съвсем не касае единствено Олег Невзоров."

Тази вечер жители на Варна излязоха на протест и поискаха оставката на кмета Благомир Коцев.

"Презастрояване, което граничи с безумие, несъобразено с инфраструктура, с разрешителни и с много рушвети." "Целият екип, който съучаства в цялата тази кражба трябва да понесат и наказателна отговорност и морална."

Хората настояват за ясна политическа отговорност.