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Протест във Варна с искане на оставката на кмета Благомир Коцев

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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Протест във Варна с искане на оставката на кмета Благомир Коцев
Снимка: Архив
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Протест с искане за оставка на кмета Благомир Коцев се провежда пред общината в града.

По-рано днес ДАНС и Агенцията по кадастъра започнаха проверка в община Варна на документите по случая с незаконния град и особено около фалшивите удостоверения за търпимост съобщи, регионалният министър Иван Шишков.

Организирана слепота - така министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков определи случая с незаконния град в местността "Баба Алино".

Експертите са иззели копия от удостоверението за търпимост и целта на тази проверка е да се разбере дали това удостоверение е законно или не. Той каза още, че вината не е само на една политическа сила, а за местността "Баба Алино" няма строителни книжа, а има само наличие на поредица от тежки закононарушения.

И докато тече проверката в общината, пред сградата се провежда протест. Той е обявен като граждански и е провокиран от натрупаното обществено недоволство срещу начина, по който се управлява Варна.

Липсата на достатъчно доверие в местната власт, проблемите с прозрачността, отчетността, инфраструктурата, чистотата, обществените поръчки и усещането за административно бездействие по-важни за града въпроси.

Въпреки, че протестът е обявен като граждански, на него се забелязват и много политически лица.

Вижте още в прякото включване на Нивелина Нягулова

#оставка на Благомир Коцев #Варна #протест

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