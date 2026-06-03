ДНСК и Агенцията по кадастъра извършват проверка в Община Варна, каза министър Иван Шишков

ДНСК и Агенцията по геодезия, картография и кадастър влязоха на проверка в Община Варна, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му основната цел е да се видят документите около случая "Баба Алино" и особено около фалшивите удостоверения за търпимост. Според министъра проверката ще покаже и дали става въпрос само за един проблемен обект или не.

Във Варна има организирана слепота, заяви министърът. Според него вината не е на една политическа сила. „Аз бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история – от лятото на 2023 г. насам, е периодът на сглобката“, каза още Шишков. По думите му всички работят заедно, а сега всеки иска да хвърли вината на другия, само че тя е на всички. Министърът подчерта, че не бива да се бъркат отделните случаи.

За местността Баба Алино няма строителни книжа, а наличие на поредица от тежки закононарушения, в които са замесени политическите сили, тоест участниците в сглобката, каза още Шишков.

Снимка: БТА

Той припомни, че вече има заповед за уволнението на ръководителката на Службата по кадастър във Варна, но тя е в болнични. Когато се върне на работа, ще бъде освободена, каза Шишков и допълни, че в момента се подготвя преписка, за да бъде сезирана прокуратурата за работата на тази служителка. Причината е попълването на кадастъра с незаконни строежи, а това и издадените удостоверения за търпимост, са били база за извършване на сделки и вече има ощетени граждани, каза министърът.

За евентуалното събаряне на незаконните строежи в Баба Алино Шишков бе категоричен, че това е в правомощията на кмета на Варна. Ако държавата се намеси и издаде такава заповед, означава да създаде документ, който ще падне в съда, обясни министърът и допълни, че няма намерение да прави услуги на тези, които са строили незаконно.

За наличната инженерна инфраструктура в Баба Алино министърът посочи, че там няма няма регулационен план, няма и одобрена улична регулация. Той увери, че ще бъдат направени нужните проверки за трафопоста в района.