Направиха първа копка за музей на актьора Георги Парцалев в град Левски

В град Левски направиха първа копка за музей на актьора Георги Парцалев. Бутилката с пенливо вино разби кметът на общината Любка Александрова.

„Години наред се готвим за този ден. Да имаме музей на Парцалев е отколешна мечта на културната общественост, на администрациите на общината от началото на 90-те години досега“, каза тя.

Новият културен център в памет на Георги Парцалев ще бъде пространство със заложени технологии за виртуално, звуково и сетивно преживяване с цел пресъздаване на усещането от живата сцена, а не помещение за съхранение на вещи.

„Този комплекс няма да бъде просто сграда, той ще бъде пазител на неговия дух, на неговия смях, който лекуваше души, и на огромното му самородно талантливо сърце, което винаги туптеше за родния град“, заяви секретарят на Народно читалище „Георги Парцалев 1901“ Валентина Йорданова.

Снимки: БТА

Музеят се намира в непосредствена близост до сградата на Общината и до читалището, носещо името на актьора. Експозиционната сграда ще бъде със застроена площ от 245 кв. м и ще съчетава две основни зони.

В музейната част ще се изложат лични вещи, ценни мебели и сценични атрибути на Георги Парцалев. Пространството ще бъде богато на мултимедия – ще се прожектират откъси от филми и пиеси, ще звучат негови монолози и песни, а във въздуха ще бъдат окачени костюми и музикални инструменти от емблематични негови представления. Всеки посетител ще може в реално време да се върне към годините, в които ненадминатият актьор се е превъплъщавал в различни образи, за да съпреживее емоцията отново благодарение на новите технологии. Интелигентна осветителна система, вдъхновена от класическата театрална сцена, ще акцентира върху най-ценните експонати – колекцията от икони и оригинални мебели, като ще променя интензитета си спрямо движението на потока от посетители. Професионална акустика и скрито окабеляване ще позволяват бърза трансформация на пространството за прожектиране на филми, провеждане на дигитални презентации или камерни моноспектакли.

Галерийно-експозиционната част ще бъде предназначена за художествени изложби, картини и пластики. Изложбената зала ще разполага с цялата необходима съпътстваща инфраструктура, за да има възможност да побере както постоянно действаща изложба на местни автори, така и гостуващи изложби.

Новата сграда ще разполага с интелигентна система за управление на микроклимата, вентилацията и климатизацията. За частичното подсигуряване на електроенергията за осветление и топла вода ще бъдат внедрени и възобновяеми енергийни източници.

Финансирането на проекта се осъществява със средства, осигурени съгласно споразумение, сключено между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Левски, като един от приоритетните проекти по Инвестиционната програма за общински проекти. Средствата покриват разходите за изпълнение на строително-монтажни работи и дейности по упражняване на строителен надзор.

Скулптурната композиция „Земляците“, която представя актьорите Георги Парцалев и Григор Вачков и писателя Дончо Цончев, беше открита в началото на ноември 2025 г. от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова. Тогава на мястото, където е бил родният дом на Георги Парцалев, беше открита паметна плоча.