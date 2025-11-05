"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново Парцалев, Вачков и Цончев

В град Левски направиха скулптурна композиция на трима от най-известните си съграждани- актьорите Георги Парцалев и Григор Вачков, и писателят Дончо Цончев. Композицията е наречена "Земляците". В реализирането на проекта са се включили стотици дарители. Инициативата стартира през 2022 година и е под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова.

В центъра на град Левски вече оживяват образите на едни от най-големите творци на XX век. Хората там разказват, че Георги Паскалев, Григор Вачков и Дончо Цончев винаги са били част от живота на града. Скулптурната композиция ги показва такива, каквито всички там ги помнят.

Илка Ангелова, зам.-кмет в Община Левски: "Благодарни сме на скулпторът Борис Борисов, че той е успял да хване и изрази във фигурите същността и душевността на всеки един от тях." Илиян Йорданов, член на инициативен комитет: "Тях ги свързва това, че са от едно място и има какво да си разкажат. Както се казва те са вкъщи. Те са си емблема, особено Парцалев. Като кажеш Левски и се сещаш за него."

За създаването на скулптурната композиция десетки творци, общественици и фирми обединяват усилия, а от 2022 досега всяко събитие в културния календар на общината е посветено на тази инициатива.

Любка Александрова, кмет на Община Левски: "Това даде огромна енергия на нашата общност в Левски да работим много усилено, за да може да съберем средствата. Чрез култура на практика събрахме средства за изграждането на скулптурата. Сами без да очакваме нечия чужда помощ успяхме да организираме културните процеси на нашата община, за да стигнем до тази красива скулптура, тук в центъра на Левски."

Официалното откриване ще бъде утре, когато в Левски очакват и потомците на тримата творци.